Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98463
ALTIN
277.941
DOLAR
5.7020
STERLİN
7.3877
EURO
6.3682
Erzurum beyaza büründü
Son Dakika
Erzurum beyaza büründü
Yaylacılar kara yakalandı
Son Dakika
Yaylacılar kara yakalandı
Satranç Olimpiyatları
Satranç Olimpiyatları
26 bin 400 atık kapaktan 'Cumhuriyet' temalı Atatürk mozaiği yaptılar
26 bin 400 atık kapaktan...
Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor
Kangal köpekleri 'doğal terapi' sağlıyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Satranç Olimpiyatları

TSF Başkanı Tulay: Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'ndan herkes memnun ayrılacak

Satranç Olimpiyatları

TSF Başkanı Tulay: Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'ndan herkes memnun ayrılacak

02 Kasım 2019 Cumartesi 00:00
8 Okunma
Satranç Olimpiyatları

ÇORUM (DHA)

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Çorum'da devam eden Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Biz federasyon olarak yine çok güzel bir organizasyona imza atıyoruz. Organizasyondan herkes memnun ayrılacak ve biz de bununla gurur duyacağız" dedi.

Çorum'un ev sahipliği yaptığı Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. 38 ülkeden 48 takımın katıldığı organizasyon 5 Kasım Salı günü sona erecek. TSF Başkanı Gülkız Tulay, turnuvayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Federasyonun en önemli etkinliklerinden birinin Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları olduğunu belirten Tulay, "Biz Türkiye olarak talip olduğumuzda özellikle 29 Ekim'de başlatmak üzere düşünmüştük. Bunu gerçekleştirdik, mutluyuz. Biz dünyanın çok değişik yerlerinden gelen çok değerli sporcularımızın, kafile temsilcilerinin ve delegasyondaki herkesin öncelikle buradan, bu organizasyondan güzel dostluklarla, güzel anılarla ayrılmalarını diliyoruz. Elbette bu bir turnuva; çok güzel, çok canlı mücadeleler de yapılacak. Herkes şampiyonluk mücadelesi için 5 Kasım'a kadar ter dökecek" diye konuştu.

"ORGANİZASYONLARI ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALARA DENK GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Gülkız Tulay, şunları kaydetti:

"Biz Satranç Federasyonu olarak son yıllarda aldığımız önemli etkinlikleri önemli gün ve haftalara denk getirmeye gayret ediyoruz. Her zaman mümkün olmuyor ama en azından bunun için çalışıyoruz. Belki hatırlarsınız; 23 Nisan'da Dünya Okullar Arası Satranç Şampiyonası'nı yapmıştık Antalya'da. Dünya çocuklarını Antalya'da Türk satrancı altında buluşturmuştuk. Çorum'da Kadeş Meydanı'nda ülkeler kendi kıyafetleri, kendi bayraklarıyla 29 Ekim'de meydanda bulundular. Herkes çok mutlu oldu. İstiyoruz ki herkes Çorum'u gittiği yerlere güzel anılarla anlatsın. Bu güzel organizasyonda çok kıymetli emekler var elbette. Biz Türkiye Satranç Federasyonu olarak çok hassasiyetle hazırlandık bu organizasyona. Çorum Belediyemizin de çok kıymetli destekleri var. Onların desteğiyle yapıyoruz bu güzel organizasyonu. Ben öncelikle Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a, bütün Çorum Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz bu konuda çok büyük hassasiyet gösteriyorlar. Burada 38 ülke, 48 takımı görmekten mutluluk duyduklarını ve bunlar için de çok güzel hazırlıkları olduğunu söylüyorlar. Biz Türkiye Satranç Federasyonu olarak diyoruz ki yine çok güzel bir organizasyona imza atıyoruz. Organizasyondan herkes memnun ayrılacak ve biz de bununla gurur duyacağız."

BELEDİYE BAŞKANI AŞGIN: BU OLİMPİYATLARIN ÇORUM'DA OLMASINDAN ONUR DUYDUK

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da organizasyonun çok önemli olduğunu belirterek, "Dünyada ilk kez barış anlaşmasının yapıldığı topraklar burası. Kadeş Barış Antlaşması bu topraklarda yapılmış ve yine buradan bu çocuklarımızla dünyanın dört bir yanına barış, sevgi, kardeşlik ve selamları gönderdik. Bu da bizi çok mutlu etti. Sevginin, saygının, kardeşliğin merkezi olan Çorum'da böyle bir olimpiyatın yapılmış olmasından onur duyduk, mutluluk duyduk. Hemşehrilerimiz adına da bütün katılımcılara destek verenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın satranç oynadı. Tulay ve Aşgın'ın çekişmeli geçen karşılaşmasında ortaya renkli görüntüler çıktı.

DHA

Son Güncelleme: 02.11.2019 04:21
Anahtar Kelimeler:
Gülkız TulayTSFTürkiye Satranç Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası Yoga Federasyonu’nun BM’ye üyelik başvurusu kabul edildi
Uluslararası Yoga Federasyonu’nun BM’ye üyelik başvurusu kabul edildi
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'un borcu son 19 yılda ilk kez azaldı
Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor'un borcu son 19 yılda ilk kez azaldı
Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'
Bursaspor'da kaleciler 'penaltı canavarı'
Gençlik Projeleri Destek Programı'na rekor başvuru
Gençlik Projeleri Destek Programı'na rekor başvuru
Bocce Volo Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
Bocce Volo Milli Takımı'nda hedef dünya şampiyonluğu
Her maçı tek tek alacağız
Her maçı tek tek alacağız
Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den taraftara çağrı
Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den taraftara çağrı
Göztepeli Emre eskrimde Türkiye şampiyonu
Göztepeli Emre eskrimde Türkiye şampiyonu
Kayserispor'da rota Bülent Uygun
Kayserispor'da rota Bülent Uygun

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans