Samsunspor Başkanı Uyanık: Amatör kulüpler bile VAR'ı ister

SAMSUN - Geçtiğimiz yıl Haziran ayında, yaklaşık 13 yıl aradan sonra tekrar Yılport Samsunspor Başkanı olarak seçilen İsmail Uyanık, lig ve Türk futboluyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.



Samsun'da yeni bir alt yapı tesisi oluşturulması için dolgu sahasından yer talepleriyle ilgili sürecin devam ettiğini söyleyen Uyanık, "Oraya yan yana 15 tane çim saha kurmayı planlıyoruz. Bu çim sahalarda Samsun'da faaliyet gösteren en az 40 tane amatör kulübün alt yapılarının burada idman yapmasını sağlayacağız. Çünkü bugün küçük küçük halı sahalarda suni çim sahalarda futbolcu yetişmesi mümkün değil. Bu oyunculara oynayacakları alanları sağlayacağız, alt yapımızı güçlendirip uzun vadede, tekrar yıkılmaz armada Samsunspor'u kuracağız" dedi.



"ALT YAPIDAN OYUNCU YETİŞMİYOR"



Son yıllarda Türk futbolunda maalesef altyapıdan uzaklaşacak tedbirler aldığını söyleyen Uyanık, "10-12- 15 tane yabancı futbolcuya izin verildi. Bu Türk futbolunda altyapıya indirilmiş en büyük darbelerden birisi oldu. Dünyada gelişmiş ülkelerde belki gelişmiş futbol ülkelerinde yabancı serbestliği var ama Türkiye'nin durumuna baktığımız zaman, bir kere kulüplerimiz borçlu. Sadece kulüplerimizin gırtlağına kadar borçlu olmalarının sebebi bile altyapıya önem verilmesini ve yabancı oyucuların kısıtlanması gerekliliğinin de gerçekliğini gösterir. Almanya'da yabancı oyuncu serbesttir, 'Almanya neden başarılı' diye olaya bakan zihniyet doğru bir zihniyet değildir. Türkiye'de bütün kulüpler borçlu, altyapılar yok, altyapıdan oyuncu yetişmiyor. Asgari ücretle altyapı hocaları istihdam edilmeye çalışılıyor. Dünya futbolunun gittikçe gerisinde kalıyoruz ve yabancı ülkelerden aldığımız, futbol ekonomisi ve ekonomileri çok gelişmiş parasal anlamda güçlü ülkelerin kullanmadığı yabancı oyuncuları Türkiye'ye getirip burada onların göstereceği performansla dünya çapında başarı kovalamak gibi bir hayal gerçeğe uymuyor" şeklinde konuştu.



"BİRİNCİ YOL UCUZ MALİYETLE ALT YAPIDAN YILDIZ ÇIKARMAK"



Son 15-20 sene de Türk futbolunda önce yükselip ligde birkaç sene oynadıktan sonra direk aşağılara, amatör kümelere kadar düşen şehir takımlarının olduğunu dile getiren Uyanık, "Biz aynı yanlışları yapmamalıyız. Biz doğruları yaptığımız zaman eninde sonunda üst liglere çıkıp oralarda başarılı konumlarda olacağız. Biz bunları zaten planlıyoruz gelecek senelerde. Bunun birinci yolu kendi altyapınızı kurup yıldızlarını tekrar kendi altyapınızdan ucuz maliyetle çıkartmaktan ve yetiştirmekten geçiyor. Bu sene şampiyon oluruz bir dahaki sene bir üst lige, süper ligde bile şampiyon olabilirsiniz ancak altyapınız olmazsa bunların hiç biri kalıcı başarılara dönüşemez" dedi.



"ŞAMPİYON OLAMAZSAK BİZİM HATAMIZDIR"



Uyanık, takım olarak son haftalarda kötü sonuçlar aldıklarını söyleyerek, DHA'ya şu açıklamayı yaptı: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Şimdi ciddi şekilde Play-Offları düşünüyoruz. Takım olarak geniş kadromuzdan dolayı hala sabit 11-12 oyuncumuz üzerine bir iskelet kurmuş değiliz. Kadromuz çok geniş ve birbirine yakın kalitede ve yetenekte oyuncularımız olduğu için de bu her hafta değişik kadro kurma olayı devam ediyor. Bunun avantajlarını inşallah Play-Offlarda görürüz. Çünkü Play-Offlar da oynayacağımız maçlar üst üste, 4 gün arayla maçlar yapılacak, geniş kadromuz o arada avantaja dönüşebilir diye düşünüyorum. Bir stres altında falan da değiliz. Sadece bizim sıkıntımız yeni bir kadro kurmamız 25 tane yeni insanı bir araya getirdiğimiz bir sene. Futbol tek kişiyle oynamıyor 11 kişiyle hatta 18 kişiyle oynanıyor. Bunlar iyi kadro olmak iyi takım olmak anlamına gelmiyor bir süreç gerektiriyor. Biz kendi içerimizde özeleştirimizi yapıp bir takım hatalarımız telafi ediyoruz ama biz şampiyon olamazsak bu tamamen bizim hatamızdır, eksikliğimizdir. Yönetim olarak benim eksik bıraktığım yanlış yaptığım hataların sonucunda bir şeyleri iyi becerememektir, becerisizliktir. Bunun başka tarifi yoktur. Yoksa Samsunspor için üçüncü ligde 'Şampiyon olacağız' diyerek sezona başlamak hiç abartılı bir hedef olmamıştır."



"AMATÖR KULÜPLER BİLE VAR'I İSTER"



VAR uygulamasının çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyen Uyanık, "İyi uygulandığı takdirde eğer biz de VAR olsaydı minimum 8-10 puan fazlamız olurdu. Kesinlikle fazlamız olurdu. Bu teknoloji yeterli olursa Federasyon bunu yapabilirse amatör kulüpler bile VAR'ı ister. Biz Samsunspor Kulübü olarak kendi öz eleştirimiz yapıyoruz. Biz kendi öz eleştirimizi yaptığımız gibi hakemlerin de bizim hakkımızı yememeleri gerekiyor. Hep söylediğim gibi ortada çok ciddi bir yanlış var. Bütün sezon boyunca yapılan hakem hataları tek taraflı olursa eğer, yani yüzde 95 sizin aleyhinize yüzde 5 ancak sizin lehinize hakem hatası varsa bunda iyi niyet aramak mümkün değil" dedi.