Şampiyonluktan başka hedef yok

İSTANBUL (DHA)

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Muriç, yeni sezonda ilk hafta itibarıyla bu çalışmaların meyvelerini toplayacaklarını söyledi. Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefinin olmadığının altını çizen Muriç, sarı lacivertlilerin tüm camia olarak kenetlenip şampiyon olacağına yürekten inandığını ifade etti.

Kosovalı forvet, yeni sezon çalışmalarıyla ilgili, "Kampa birkaç gün gecikmeyle katıldım. O günden bu yana takımın eforu, çalışma azmi bütün teknik ekibi çok mutlu etti, biz de çok mutluyuz. Çok sıkı çalıştık. Geçen seneyi kesinlikle kimsenin hatırlatmayacağı bir sezon yaşayacağımıza eminiz. O yönde çalışmalarımız devam etti" dedi.

"İNANILMAZ DUYGULAR İÇERİSİNDEYİM"

Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu ifade eden 25 yaşındaki oyuncu,"Maç da geldi çattı. 2 gün sonra Kadıköy'de taraftarımızın karşısında lige başlıyoruz. Ben yeni transfer olarak hocam şans verirse resmi olarak ilk defa sahaya çıkacağım. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Normalde maçlardan önce hiç heyecanlanmıyordum, maç esnasında heyecanım başlıyordu ama bu sefer heyecan 1 gün önceden başlıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bunun meyvelerini bu haftadan itibaren toplamaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA HEDEFİ YOKTUR"

Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefinin olmadığını vurgulayan Muriç, "Herkes bunun bilincinde; Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur. Kadromuz bu ligin çok üstünde. Elimizden geldiği kadar çalışarak, özverili bir şekilde tüm camia olarak kenetlenerek bu sene olmazsa olmazımız şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum. Buna canıgönülden inanıyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı" ifadelerini kullandı.