Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı
Şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede...
Lavanta yağının litresi 135 euro
Lavanta yağının litresi 135 euro
Bursa Yıldırımspor'da şampiyonluk kutlaması
Bursa Yıldırımspor'da şampiyonluk kutlaması
Kuruyan ağaçları heykele dönüştürüyor
Kuruyan ağaçları heykele dönüştürüyor
Uzungöl'de yerli turistle sakin sezon
Uzungöl'de yerli turistle sakin sezon
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı

Kırıkkale'de, Bölgesel Amatör Lig (BAL) şampiyonu olan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor için kutlama yapan taraftarlar, maske ve sosyal mesafeyi unuttu.

14 Temmuz 2020 Salı 10:06
0 Okunma
Şampiyonluk coşkusu pandemi tedbirlerini gölgede bıraktı

KIRIKKALE - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararı ile 9 puan farkla lider olduğu gruptan, bir üst lige yükselmeye hak kazandı. Şampiyonluk ilanının ardından kulübün taraflarları, sokaklara akın etti. Kent merkezindeki Büyükşehir Parkı'nda bir araya gelen Kırıkkale Büyük Anadolu Spor taraftarları, koronavirüs salgını açısından rikli manzaralar ortaya koydu. Yaklaşık 300 kişinin bir araya geldiği parkta, tribün liderlerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmadı ve bazı kişilerin de maske takmadığı gözlemlendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaledeBölgesel Amatör LigKırıkkale Büyük Anadolu Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa Yıldırımspor'da şampiyonluk kutlaması
Bursa Yıldırımspor'da şampiyonluk kutlaması
3 kentte üst lig coşkusu
3 kentte üst lig coşkusu
Trabzonspor’a taraftar morali
Trabzonspor’a taraftar morali
'Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz'
'Gençlerimiz bizim en büyük gücümüz'
Göztepe - Gençlerbirliği: 1-3
Göztepe - Gençlerbirliği: 1-3
TFF: Hakemlerimizden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF: Hakemlerimizden birinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Kenan Koçak: Benim başarım Türk insanının başarısı
Kenan Koçak: Benim başarım Türk insanının başarısı
Teknik direktörlerin yabancı kuralına tepkisi sürüyor
Teknik direktörlerin yabancı kuralına tepkisi sürüyor
Bursaspor sahasında etkili
Bursaspor sahasında etkili

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı