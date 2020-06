Şampiyonluk biraz uzak gözüküyor ama her şey olabilir

İSTANBUL - Beşiktaş’ın sezon başında Tottenham Hotspur’dan kadrosuna kattığı Kevin N’Koudou, açıklamalarda bulundu. Liglerin koronavirüs sebebiyle araya girmesinin ardından 2 hafta İstanbul’da kaldığını sonrasında kulüpten izin alarak Fransa’ya gittiğini anlatan N’Koudou, “İlk 2 hafta İstanbul’daydım. Zordu, çünkü o dönemde uçuşlar kapatılmıştı. Sonrasında kulüpten izin alarak, aileme yakın olmak için onların yanna gittim. Onların yanında olmak çok iyi geldi. Sahadan uzak olmak zordu. Ama elimizden geldiği kadar hepimiz bireysel antrenmanlar yaptık. O dönemde ailemle birlikte Paris’te olmak önemliydi. Birbirimizi desteklemeye çalıştık ve fena geçmedi” diye konuştu.



"BAŞLARDA BİRAZ GARİPTİ, ANCAK KÖTÜ GEÇMEDİ"



Antrenmanların başlamasının ardından Türkiye’ye dönen ve İstanbul’da bir yurtta 2 haftalık karantina süreci geçiren 25 yaşındaki Fransız futbolcu, “2 hafta bizim için kötü geçmedi. Lens, Boateng, Ljajic ve Ruiz oradaydı. Başlarda biraz garip geldi ama ben hiç yalnız kalmadım. Ya Play-Station oynuyordum ya da bizimkiler gelip hadi ayak tenisi oynayalım diye beni kaldırıyordu. Birlikte eğlenceli zamanlar da geçirdik. Yalnız olmayınca zorlanmadım” şeklinde konuştu.



"KARANTİNANIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU OYUN OYNAYARAK GEÇTİ"



Karantina dönemini nasıl geçirdiği sorulan N’Koudou, şunları kaydetti:



"Play-Station oynadım. Çok dizi ya da film izlemedim. Ramazan dönemiydi, oruç da tutuyordum. Bazen Kuran-ı Kerim okuyordum bazen de dinliyordum. Ama büyük çoğunluğu oyun oynayarak geçti."



"SEVDİĞİMİZ İŞİ YAPIYORUZ, FUTBOL OYNAYARAK PARA KAZANIYORUZ



Sevdikleri işi yaptıklarına ve sevdikleri işten para kazandıkları için şükretmeleri gerektiğine vurgu yapan N’Koudou, “Benim yetiştirilme şeklim böyle, annem bana bunu aşıladı. Her zaman şükretmek için sebeplerin vardır. Hayatında nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan, konuşabiliyorsan, şükretmek için yeterlidir. Kaldı ki bizim durumumuz bundan da farklı. Biz sevdiğimiz işi yapıyoruz, futbol oynuyoruz. Futbol oynayarak para kazanıyoruz. Onun için şükretmemiz lazım. Ben böyle yetiştirildiğim için hayata hep böyle bakıyorum” ifadelerini kullandı.



"VÜCUDU HAZIR HALE GETİREBİLMEK İÇİN İYİ UYUMAK, İYİ BESLENMEK, İYİ DİNLENMEK GEREKİYOR"



Pandemi sonrasında futbola geri dönüşün çok kolay olmadığını, hazır hale gelmek için uyku, beslenme ve dinlenmeye dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen genç futbolcu, şunları söyledi:



“Daha önce yaşanmamış bir durum olduğu için geri dönüşü de kolay değil. Ama gerçekten sıcak bir durum. Burada teknik heyet ve sağlık ekibi neler yapmamız gerektiğiyle ile ilgili bize bir liste çıkardı. Biz de elimizden geldiğince bunları yapmaya çalışıyoruz. Burada önemli nokta vücudu hazır hale getirebilmek. Bunu yapmak için iyi uyumak, iyi beslenmek, iyi dinlenmek gerekiyor. Çünkü yoğun antrenmanlar yapıyoruz. O anlamda bizim de üstümüze düşen bir sorumluluk var. Biz de o sorumluluğu yerine getiriyoruz.”



"ANTALYA MAÇININ İLK YARISINDA OYUNA BİR TÜRLÜ GİREMEDİK"



Fraport TAV Antalyaspor mağlubiyetinin ardından Yukatel Denizlispor deplasmanında bir reaksiyon gösterdiklerini dile getiren N’Koudou, “Antalya maçı biraz garip, bizim açımızdan üzücü geçti. İlk yarıda oyuna bir türlü giremedik ve rakibimiz 2 pozisyonda 2 gol buldu. Ondan sonra biz rakibi kovalamak zorunda kaldık. Sonrasında kaybettik. Denizli maçından önce de hocayla, 'Biz Beşiktaş isek, kaliteli bir takımsak, kesinlikle reaksiyon göstermemiz lazım. Kalitemizi göstermemiz lazım' diye konuştuk. Biz de Denizli’de bunu yaptık ve 5 gol attık, kazandık. Konyaspor maçında da aynı performans ve mantalite ile devam etmemiz gerekiyor” dedi.



"EN ÖNEMLİSİ TAKIMIN İYİ BİR OYUN VE FARKLI BİR SKORLA KAZANMASIYDI"



Karantina döneminde bitiricilik konusunda çalışmalar yaptığını belirten Kevin N’Koudou, “Biz karantina döneminde sosyal medyadan yayın yaptığımızda orada da söylemiştim; 'Şu anda geliştirmem gereken noktalar var. Bunları geliştirmeye çalışıyorum. Bu dönemi o anlamda bir fırsat olarak görüyorum' diye. Bunlardan en önemlisi de bitiricilikti. Bitiricilikle ilgili bazı bireysel çalışmalar yaptım. Antalya maçı biraz farklıydı. Rakip çok geriye yaslanmıştı, kolay değildi. Denizli’de daha uygun bir oyun, ortam vardı. Gol atmak çok güzel, bana büyük mutluluk verdi ama burada en önemlisi takımın iyi bir oyun ve farklı bir skorla kazanmasıydı” diye konuştu.



"SOL AYAĞIMLA ÇOK GÜZEL BİTİRDİM"



Denizlispor maçında attığı golü anlatan N’Koudou, “Çok hızlı gelişti. Adem’den bir pas geldi. Burak, '2’ye 1 oynayalım' dedi. Top da çok güzel bir yere düştü. Ben de sol ayağımla çok güzel bitirdim. Aslında antrenmanlarda buna gerçekten çok çalışıyorum. Güzel olan tarafı antrenmandaki çalışmanın karşılığını almış olmak. Ama top öyle bir yere gitti ki doğrusunu söylemek gerekirse ben de biraz şaşırdım” şeklinde konuştu.



"İNŞALLAH HOCAYI ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDERİM"



Denizlispor maçında attığı güzel golün ardından teknik direktör Sergen Yalçın’ın verdiği tepki hatırlatılan Fransız futbolcu, şunları kaydetti:



“Sergen hoca kariyerinde böyle gollerden çok attığı için bence hoca adına garip bir şey değil. Hocanın böyle bir tepki vermesi yine de güzel. İnşallah hocayı şaşırtmaya devam ederim. Golle ilgili bana mesaj atan kişi çok oldu. Denemek lazım, buna cesaret etmek lazım. Böyle sıra dışı goller atabilmek için cesaret etmen lazım. Antrenmanlarda buna çalışırsan bir şekilde karşılığını alıyorsun.”



“GENEL OLARAK CALL OF DUTY OYNUYORUM”



Futboldan arta kalan zamanlarda Play-Station oynayarak vakit geçirdiğini belirten N’Koudou, “Sezon başında Diaby ile oynuyorduk. Ancak o daha sonrasında FIFA oynamaya başladı. Ben genel olarak Call of Duty oynuyorum. Diğer oyunlar hakkında çok bir bilgim yok. Neredeyse zamanımın tamamı Play-Station’da Cal of Duty’de geçiyor” dedi.



“MÜZİK VE KURAN-I KERİM DİNLEYEREK MAÇA KONSANTRE OLMAYA ÇALIŞIYORUM”



Maçlara genellikle müzik ya da Kuran-ı Kerim dinleyerek konsantre olduğunu söyleyen Kevin N’Koudou, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Genelde müzik dinliyorum. Her çeşit müziği dinliyorum. Fransız rapi, Amerikan rapi dinliyorum. Bazen Kuran-ı Kerim dinliyorum. Annemle, sevdiklerimle telefonda konuşuyorum. O şekilde kendimi maça konsantre etmeye çalışıyorum. Zaten soyunma odasında da beni sürekli kulaklıkla görebilirler. O şekilde kendimi dışardaki ortamdan izole edip, maça konsantre olmaya çalışıyorum.”



“ŞAMPİYONLUK BİRAZ UZAK GÖZÜKÜYOR AMA HER ŞEY OLABİLİR”



Kalan 6 maçı da kazanmaları halinde üst sıralara tırmanabileceklerinin altını çizen N’Koudou, “Maç maç bakmak lazım. Tabii ki hala gerçekçi hedeflerimiz var. Şampiyonluk gerçekçi bir hedef mi? Biraz uzak görünüyor ama her şey olabilir. 6 maç üzerinden bakacak olursak toplayabileceğimiz 18 puan var. Hala Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynama ihtimalimiz var. Ben şöyle bakıyorum; 18 puanı toplarsak ciddi anlamda yukarı tırmanma şansımız olacak” ifadelerini kullandı.



Fransız futbolcu son olarak siyah-beyazlı kulübün çıkardığı ‘Bırakmam Seni’ tişörtleriyle ilgili, “Bence güzel, kulübün havasıyla, aurasıyla çok oturan bir şey ‘Bırakmam Seni’. İnsanların kulübü kalplerinde taşıması, duyduğu sevgiyi güzel bir şekilde yansıtıyor” dedi.