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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea ve Paris Saint-Germain’in ardından yarı finale yükselen diğer iki takım, Real Madrid ve Manchester City oldu.

15 Nisan 2021 Perşembe 08:54
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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final etabı bugün oynanan iki mücadele ile sona erdi. Çeyrek final ilk maçında sahasında Borussia Dortmund’u 2-1 mağlup eden Manchester City, deplasmanda oynanan karşılaşmayı da 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 55’inci dakikada penaltıdan Riyad Mahrez ve 75’inci dakikada Phil Foden kaydetti. Borussia Dortmund’un tek golü ise 15’inci dakikada Jude Bellingham’dan geldi.

Bir diğer çeyrek final eşleşmesinde ise yarı finale yükselen takım Real Madrid oldu. İlk maçta Liverpool’u 3-1 mağlup eden İspanyol ekibi, deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılarak yarı finale adını yazdırmayı başardı.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final eşleşmeleri de bugün oynanan maçların ardından belli oldu. Organizasyonun yarı finalinde Paris Saint-Germain - Manchester City ve Real Madrid - Chelsea eşleşmeleri oluştu. Yarı final eşleşmelerinde ilk maçlar, 27-28 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar LigiUEFAŞampiyonlar Ligi
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