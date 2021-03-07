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Şampiyona Şampiyonlar Ligi Standardında Stadyum

Geçmiş yıllarda birçok profesyonel takımı konuk eden Mustafakemalpaşa İlçe Stadyumu, saha içi zeminiyle Süper Lig takımlarını bile kıskandırıyor

07 Mart 2021 Pazar 13:44
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Şampiyona Şampiyonlar Ligi Standardında Stadyum

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bölgesel Amatör Liglerin ertelenmesini fırsata çeviren Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçe stadında 17 Nisanda başlayacak yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Geçen sezon amatör kulüplere ev sahipliği yapan saha, yine zeminiyle konuk yönetici ve futbolcuları imrendirmişti.

Yapılan çalışmaların ardından havadan görüntülenen saha zemini adeta görsel bir şölene dönüşürken Süper Lig’de oynayıp zeminden yakınan ve arayışa giren profesyonel kulüplere de örnek oluyor. Öte yandan bu sezon BAL liginde mücadele edecek olan Mustafakemalpaşaspor Belediye Kulübünde de hazırlıklar aralıksız sürerken futbolcularda ilk düdük heyecanı yaşanıyor. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Her alanda olduğu gibi spora ve gençlere destek verdiklerinin altını çizerek ilçe futbol takımımıza da son derece önem veriyoruz. Hem sahamızla hem futbolcularımızla kaliteli işler yapıyoruz" dedi. İlçe stadının şampiyonlar ligi standartlarında olduğunu söyleyen Başkan Kanar, inşallah takımımız yeni sezonda başarısını sürdürmeye devam edecek şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

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