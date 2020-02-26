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Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat öncesi büyük destek

Yüzmede Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'nda final, Kıtalararası Boğaz Yarışı'nda 4 yıl üst üste birincilik, Balkan Şampiyonası'nda da 3 altın madalyanın sahibi olan, triatlonda ise dünya kupasında 8'incilik elde eden milli paralimpik triatlon ve paralimpik yüzücü Uğurcan Özer'e Tokyo2020 öncesi büyük destek geldi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:54
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Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat öncesi büyük destek

İSTANBUL - Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Eroğlu Holding, Skyland Wellness projesi üzerinden milli paratriatlet Uğurcan Özer'e sponsor oldu. Olimpiyat hazırlıklarını, Triatlon Milli Takım Antrenörü Mert Onaran tarafından hazırlanan özel bir antrenman programı ile sürdüren Uğurcan Özer'e fiziksel indoor antrenmanlarda ise Skyland Wellness Personal Trainer'ı Mustafa Köktepe eşlik edecek.

Özer'i, geleceğin Olimpiyat sporcusu olarak gördüklerini ve bu yüzden kendisinin bundan sonraki sportif yolculuğunda yanında olacaklarını belirten Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, "Rakipleriyle eşit düzeyde yarışabilmesi adına A'dan Z'ye tüm yarış ve antrenman ekipmanlarını sporcumuza sağladık. Uğurcan'dan tek beklentimiz, triatlonda Olimpiyatlara giden ilk Türk olarak kendisinden sonra gelecek olanlara örnek teşkil etmesi. Türk bayrağını yarışacağı her ülkede onur ile temsil edeceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Sporcuların başarısında sponsor desteğinin önemine dikkat çeken Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Sayın Nurettin Eroğlu nezdinde sponsorluk görüşmelerinin başarıyla sonuçlanmasına katkı veren herkese teşekkür ederim. Uğurcan başarılı bir sporcu olarak her zaman yüz akımız oldu. Başarısının katlanarak devam edeceğine ve Olimpiyat yolunda bir ilki başaracağına inanıyorum" dedi.

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Şampiyon Triatloncu Uğurcan ÖzerBüyük Destek
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