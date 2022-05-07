Şampiyon Trabzonspor'da genç oyunculara forma şansı

Süper Lig’in 35’inci haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde tarihindeki en erken şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor, ligin 36’ncı haftasında Atakaş Hatayspor’a konuk oldu. Karşılaşma başlamadan önce Hataysporlu futbolcular ve teknik ekibi, sahaya çıkan şampiyon takımı alkışlarla karşıladı. Tribünlerde maçı izleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ev sahibi ekibin jesti karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Hatayspor'un jesti ve dostlukla başlayan karşılaşma, 48’inci dakikada Trabzonsporlu Djaniny ve maçın uzatma dakikalarında Hataysporlu Adekugbe’nin golleriyle 1-1 berabere bitti. Atakaş Hatayspor’la Süper Lig’de bugüne kadar 3 kez karşılaşan ve mağlubiyet yaşamayan bordo mavililer, dün akşam oynanan mücadele sonrasında rakibi karşısında yenilmezliğini 4 maça çıkardı.

Şampiyonluğun ilan edildiği Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında oyuncularını dinlendiren ve kadroda rotasyon yapan teknik direktör Abdullah Avcı, fazla forma şansı bulamayan ve gelecek sezon kadroda daha çok yer vermeyi planladığı oyuncularını Atakaş Hatayspor mücadelesinde oynattı.

BERAT KARİYERİNİN İLKİNİ YAŞADI

Geçtiğimiz sezon devre arasında Gençlerbirliği’nden transfer edilen Berat Özdemir, Hatayspor karşısında bordo mavili formayla kariyerinde bir ilki yaşadı. Gençlerbirliği’nde oynadığı dönemde 5 gole imza atan, Trabzonspor’da ise gol şanssızlığını kıramayan milli oyuncu dün akşam bordo mavili takımı öne geçiren golün pasını verdi. Trabzonspor formasıyla bugüne kadar 49 lig maçına çıkan genç oyuncu, kariyerinin ilk asistini dün akşam Hatayspor müsabakasında yaptı.

SERKAN’IN 61’İNCİ MAÇI

Trabzonspor’un altyapıdan yetişen oyuncularından Serkan Asan, Atakaş Hatayspor maçında Trabzonspor formasıyla 61’inci maçına çıktı. Şampiyonluğun garantilenmesiyle ilk 11’de şans bulan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 9 kez çıktığı Süper Lig karşılaşmasında sadece ligin 3'üncü haftasında oynanan GZT Giresunspor maçında 90 dakika forma giymişti. Sezon boyunca ikinci kez ilk 11’de şans bulan Asan, karşılaşma sonrası duygularını, “Benim için çok anlamlı bir geceydi. Sahaya şampiyon olarak çıkmak ve bu kutsal formayı 61’inci kez giyiyor olmak hem gurur, hem mutluluk verici” dedi.

İSMAİL KÖYBAŞI MEMLEKETİNDE İLK 11’DE

Sezon başında Çaykur Rizespor’dan transfer edilen İsmail Köybaşı, memleketi olan Hatay deplasmanında ilk 11’de yer alarak 90 dakika sahada mücadele etti. Şampiyonluk sonrası kadro rotasyonu yapan teknik direktör Abdullah Avcı’nın 6 hafta sonra yeniden ilk 11’de şans verdiği sol bek, memleketinde ailesinin karşısında 90 dakika formasını terletti. Trabzonspor’da bugüne kadar 11 lig müsabakasında forma giyen Köybaşı, şampiyonluk mücadelesi verilen stresli günlerde arkadaşlarına verdiği moral desteğiyle takımın sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.

EMREHAN VE TAHA İLK KEZ KADROYA GİRDİ

Trabzonspor’un devre arasında Alman ekibi Leverkusen’ten transfer ettiği Türk oyuncu Emrehan Gedikli, bu sezon ilk kez Süper Lig maçının kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kadro rotasyonuyla şans bulan Gedikli, Hatayspor mücadelesini yedek kulübesinde tamamladı. Trabzonspor’un devre arasında yaptığı genç transferlerinden Taha Altıkardeş de takım arkadaşı Emrehan gibi Trabzonspor’un Süper Lig kadrosunda ilk kez yer aldı. Bursaspor’dan transfer edilen 18 yaşındaki stoper, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Altaş Denizlispor müsabakasında kadroda yer almış ancak yedek kulübesinde beklemişti. Genç yıldızlarının, şampiyon olan bordo mavili takımda ilerleyen günlerde daha çok forma şansı bulması bekleniyor. Genç oyuncular Trabzonspor kariyerlerinin ilk deplasman deneyimini dün akşam yaşamış oldu.

MURAT CEM’İN EN UZUN OYNADIĞI MÜCADELE

Trabzonspor’da fazla forma şansı bulamayan oyunculardan Murat Cem Akpınar da, Atakaş Hatayspor müsabakasında bordo mavili formayla ilk 11’de sahaya çıktı. Trabzonspor ile Süper Lig kariyerinde ligin ilk haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçının bitimine 2 dakika kala sahaya çıkan 23 yaşındaki oyuncu, bordo mavili formayla bir Süper Lig maçında en uzun süresini dün akşam geçirdi. Akpınar, karşılaşmanın ikinci devresinde yerini Abdülkadir Ömür’e bıraktı. Murat Cem Akpınar daha önce Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları olan Boluspor ve Altaş Denizlispor maçlarında yeşil sahaya mücadele etmişti.