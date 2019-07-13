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Şampiyon: Simona Halep

Wimbledon'ın Kraliçesi Simona Halep

Şampiyon: Simona Halep

Wimbledon'ın Kraliçesi Simona Halep

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:29
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Şampiyon: Simona Halep

LONDRA / DHA

Tek kadınlarda dünya 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 11 numaralı seribaşı Serena Williams'ı mağlup ederek Wimbledon Tenis Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Halep, bu turnuvada şampiyonluk kazanan ilk Rumen tenisçi olarak tarihe geçti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon'da 15 bin kişilik merkez kortta oynanan final mücadelesinde 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 11 numaralı seribaşı Serena Williams'ı 56 dakika süren karşılaşmada 6-2, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek, şampiyonluğa ulaştı.

SİMONA HALEP 2. ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ

Wimbledon'da teklerde finale yükselen ve şampiyonluğu kazanan ilk Rumen kadın tenisçi olarak tarihe geçen Simona Halep, kariyerinin ikinci şampiyonluğu elde etti. 

Eski dünya 1 numarası Halep, ABD'li Williams karşısında 5. kez grand slam finaline çıktı. Daha önce Fransa Açık'ta 3, Avustralya Açık'ta 1 kez final heyecanı yaşayan 27 yaşındaki sporcu, geçen yıl Paris'te ilk şampiyonluğunu kazanmıştı. 

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da çeyrek finalde Çin Shuai Zhang, yarı finalde Ukraynalı Elina Svitolina'yı ve finalde ise Serena Williams'ı yenerek şampiyon olan Simona Halep, Wimbledon'da ilk, toplamda ise 2. grand slam zaferine ulaştı.

Rumen tenisçi bu zaferle pazartesi günü açıklanacak WTA sıralamasında 4. sıraya yükseldi. ABD'li tenisçi bu galibiyetle, yeniden dünya sıralamasında ilk ona girerek 8. sıraya yerleşti.

2 MİLYON 350 BİN STERLİN ÖDÜL KAZANDI

Wimbledon'da şampiyonluğu elde eden ilk Rumen tenisçi olarak tarihe geçen Simona Halep, 2 milyon 350 bin sterlin para ödülünün de sahibi oldu. 7 defa Wimbledon şampiyonu olan Serena Williams ise 1 milyon 175 bin sterlin kazandı. Bu ödülle birlikte Halep'in toplam kariyer ödülü 30 milyon sterline yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Simona HalepWimbledon
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