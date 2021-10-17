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Salomon Cappadocia Ultra-Trail sona erdi

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17 Ekim 2021 Pazar 17:59
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Salomon Cappadocia Ultra-Trail sona erdi

ÜRGÜP (DHA) 

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bugün koşulan Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu ve düzenlenen ödül töreniyle birlikte sona erdi.

Kapadokya halkının Covid-19 salgını sebebiyle bir yıllık aranın ardından kavuştuğu Salomon Cappadocia Ultra-Trail, üst düzey yarış deneyimiyle bir kez daha tüm katılımcılardan tam not aldı. Konaklama tesisleri, yeme-içme sektörü, balon şirketleri ve bölge esnafının heyecanla beklediği organizasyon, Ürgüp ve çevre bölgeler için yaklaşık 25 milyon TL’lik ekonomik katkı da üretti.

Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonun kapanış gününe ise Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu renk kattı. Eğitmenleriyle birlikte parkura çıkan minikler, eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Organizasyonun ödül töreni ise Ürgüp Meydanı’ndaki Festival Alanı’nda düzenlendi. Üç farklı yarışta dereceye giren sporcular, madalyalarıyla birlikte özel ödüllerin de sahibi oldu. Organizasyon sponsorları da ödülleri ve hediye çekleri ile birlikte dereceye giren sporcuları mutlu etti.

Organizasyonun en uzun parkuru 119 km’de erkeklerde Diego Pazos, kadınlar ise Dominika Stelmach birinci oldu. Üç yarışın ilk üçleri ise şu şekilde olmuştu: 

Salomon Cappadocia Ultra-Trail (119 km) Erkekler İlk 3

1. Diego Pazos (İsviçre) – 11.50.22

2. Yaroslav Yaroshuk (Ukrayna) – 13.29.57

3. Nazarii Hnat (Ukrayna) – 13.44.18

Salomon Cappadocia Ultra-Trail (119 km) Kadınlar İlk 3

1. Dominika Stelmach (Polonya) – 13.16.12

2. Serpil Budak (Türkiye) – 16.39.39

3. Gülsen Eser (Türkiye) – 17.24.40

Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) Kadınlar İlk 3

1- Ekaterina Osmakova (Rusya) – 07.15.23

2- Kathleen Leguin (Fransa) – 07.26.22

3- Rezeda Galyamova (Türkiye) – 07.36.43

Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) Erkekler İlk 3

1- Mathieu Blanchard (Fransa) - 05.14.35

2- İrem Can Ayaz (Türkiye) - 05.36.47

3- Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) - 05.37.22

Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) Kadınlar İlk 3

1- Meryem Kılınç Gündoğdu (Türkiye) - 03.29.51

2- Aysel Yalaç (Türkiye) - 03.30.08

3- Ekaterina Savkina (Rusya) - 03.36.21

Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) Erkekler İlk 3

1. Oleksandr Chenikalo (Ukrayna) – 03.08.44

2. Yılmaz Tongul (Türkiye) – 03.11.33

3. Sampathkumar Subramanian (Hindistan) – 03.13.54

YARIŞ SONUNA KADAR 150 BİN TL’YE YAKIN BAĞIŞ TOPLANDI

İlk kez “Cappadocia Team Games” ismiyle takım yarışlarının da düzenlendiği organizasyonda gerçekleştirilen bir başka ilk ise Adım Adım ile yapılan iş birliği oldu. Adım Adım ile birlikte gerçekleştirilen “Yardımseverlik Koşusu” kapsamında yarış sonuna kadar 150 bin TL’ye yakın bağış toplandı. 1 Kasım 2021’e kadar sürecek olan Yardımseverlik Koşusu’nda toplanan bağışlar, Adım Adım ile iş birliği yapan STK’ların toplumsal değer yaratan projeleri için kaynak olarak kullanılacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Salomon Cappadocia UltraTrailÇocuk Koşusu
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