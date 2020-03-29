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Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Işıl Reçber: ''Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır''

29 Mart 2020 Pazar 08:38
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Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Rüştü Reçber'de de çıktı. Işıl Reçber, sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşarak, Rüştü Reçber'E yapılan testin pozitif çıktığını ve hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor, Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin. Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak. Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek.. Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli.''

DHA

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