Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,577.43
ALTIN
562.86
DOLAR
9.74
STERLİN
13.15
EURO
11.26
HASAN CAN KAYA'YA BÜYÜK ALKIŞ
HASAN CAN KAYA'YA BÜYÜK ALKIŞ
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam...
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim elemanı alacak
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim...
750 Engelli Öğretmen İstihdam Edilecek
750 Engelli Öğretmen İstihdam...
39 Kamu Konutu Satışa Çıkarıldı
39 Kamu Konutu Satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Royal Antwerp - Fenerbahçe: 0-3

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4’üncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp’i 3-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5’e yükseltti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 9’uncu dakikada Mert Hakan, 16’ncı dakikada Meyer ve 29’uncu dakikada Berisha kaydetti.

05 Kasım 2021 Cuma 01:03
2 Okunma
Royal Antwerp - Fenerbahçe: 0-3

9’uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can pasını ceza sahası dışındaki Mert Hakan’a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası yayının hemen gerisinden sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

16’ncı dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Antwerp yarı sahasının ortasında topla buluşan Meyer, pasını ceza sahası yayı önündeki Berisha verdi. Bu oyuncunun topuğuyla verdiği pasta topla beraber ceza sahası içerisine giren Meyer’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

29’uncu dakikada Fenerbahçe, farkı 3’e çıkardı. Organize gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can’ın ara pasıyla ceza sahasına giren Mert Hakan, meşin yuvarlağı arka direkteki Berisha’ya yolladı. Bu oyuncu, yarım vole vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

37’nci dakikada Sosa’nın kullandığı köşe vuruşunda altı pasın hemen önünde iyi yükselen Min Jae’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

65’inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Ani gelişen atakta Sosa’nın pasıyla hareketlenen Berisha, tek pasta Rossi’yi hareketlendirdi. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

81’inci dakikada Pelkas’ın pasıyla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Zajc’ın sağ çaprazdan dar açıda yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88’inci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas pasını ceza sahası dışındaki Berisha’ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiFenerbahçeRoyal AntwerpFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 1-1 
Galatasaray - Lokomotiv Moskova: 1-1 
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ahmet Ağaoğlu: Sabırlı, temkinli, sakin ve emin adımlarla ilerlemeliyiz
Ahmet Ağaoğlu: Sabırlı, temkinli, sakin ve emin adımlarla ilerlemeliyiz
Sporting CP - Beşiktaş: 4 - 0 
Sporting CP - Beşiktaş: 4 - 0 
Boks Federasyonu'nun ihtiyati tedbir kararını kaldırma başvurusu reddedildi
Boks Federasyonu'nun ihtiyati tedbir kararını kaldırma başvurusu reddedildi
Galatasaray'da parola galibiyet
Galatasaray'da parola galibiyet
"Pazar günü oynanmasını çok isterdik"
"Pazar günü oynanmasını çok isterdik"
Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda 4'üncü Tur eşleşmeleri belli oldu
Hamzaoğlu: Sezon sonuna kadar bıçak sırtında gideceğiz
Hamzaoğlu: Sezon sonuna kadar bıçak sırtında gideceğiz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma