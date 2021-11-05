Royal Antwerp - Fenerbahçe: 0-3

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4’üncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp’i 3-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5’e yükseltti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 9’uncu dakikada Mert Hakan, 16’ncı dakikada Meyer ve 29’uncu dakikada Berisha kaydetti.