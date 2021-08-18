Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1451.38
ALTIN
487.81
DOLAR
8.4746
STERLİN
11.6820
EURO
9.9428
EN YENİ TEKNOLOJİLERLE ONKOLOJİ
EN YENİ TEKNOLOJİLERLE ONKOLOJİ
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI
Okul yaptırılacak
Okul yaptırılacak
Kamu konutu satışta
Kamu konutu satışta
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Roma’yı ağırlayacak Trabzonspor, tur için avantaj peşinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın sahasında İtalya Seri A ekiplerinden Roma’yı konuk edecek olan Trabzonspor, güçlü rakibi karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:22
11 Okunma
Roma’yı ağırlayacak Trabzonspor, tur için avantaj peşinde

TRABZON, (DHA)-

Süper Lig’e Malatya deplasmanında 5-1’lik galibiyet ile iyi başlayan Trabzonspor, başarılı performansını UEFA Konferans Ligi’nde de sürdürmek istiyor. 3’üncü eleme turunda Norveç ekibi Molde FK’yı eleyen bordo-mavililer, yarın sahasında İtalya Seri A’nın güçlü ekibi Roma’yı konuk edecek. Trabzonspor, güçlü rakibi karşısında rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Slovenyalı hakem Matej Jug yönetecek.

11’DE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Karadeniz ekibinde sakatlıkları düzelen Koita, Abdülkadir Ömür ve Dorukhan Toköz takımla çalışmalara başlarken, eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ligde Yeni Malatyaspor ile oynadıkları karşılaşmadaki 11’ini koruyarak Roma karşısına da aynı 11 ile çıkması bekleniyor.

AVRUPA KUPALARINDA 138’İNCİ RANDEVU

Bu arada Trabzonspor, yarın ki Roma karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 138’inci maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 137 karşılaşmada 50 galibiyet ve 36 beraberlik alırken, 51 müsabakadan ise yenilgi ile ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 176 gol kaydeden Trabzonspor, kalesinde ise 188 gol gördü.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

DHA

Anahtar Kelimeler:
RomaTrabzonsporTurUEFA Avrupa Konferans Ligi PlayOff Turuönce VatanAvantaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'da Marcao, Randers maçı kadrosuna alınmadı 
Galatasaray'da Marcao, Randers maçı kadrosuna alınmadı 
Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe maçı sonrası umutlu
Adana Demirsporlu futbolcular Fenerbahçe maçı sonrası umutlu
Juventus, Locatelli'de sona yaklaştı
Juventus, Locatelli'de sona yaklaştı
Uğuz: Hedefimiz Karate sporunda altın madalyalarla anılmak
Uğuz: Hedefimiz Karate sporunda altın madalyalarla anılmak
Yaşıtlarım eğlenirken başardım
Yaşıtlarım eğlenirken başardım
Galatasaray'da Randers maçının hazırlıkları başladı
Galatasaray'da Randers maçının hazırlıkları başladı
Başlıyoruz…
Başlıyoruz…
İŞTE YENİ BOMBA TRANSFERLER…
İŞTE YENİ BOMBA TRANSFERLER…
BURSASPOR YENİ TRANSFERLER İÇİN İMZA TÖRENİ
BURSASPOR YENİ TRANSFERLER İÇİN İMZA TÖRENİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma