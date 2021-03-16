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Rizesporlu Dokovic: Galatasaray maçından iyi bir sonuç çıkarmak istiyoruz

Çaykur Rizesporlu futbolcu Damjan Dokovic, “Son aldığımız galibiyetlerle üzerimizdeki kasvetli havayı dağıttık. Galatasaray maçından da iyi bir sonuç çıkarmak istiyoruz” dedi.

16 Mart 2021 Salı 14:36
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Rizesporlu Dokovic: Galatasaray maçından iyi bir sonuç çıkarmak istiyoruz

RİZE - Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında 19 Mart Cuma günü saat 19.00’da deplasmanda Galatasaray’ın konuğu olacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri’nde devam ediyor. İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Damjan Dokovic, “Ligin ikinci yarısında şampiyonluk için mücadele veren üç takımın, kalan maçlarında çok az puan kaybedeceğini biz de biliyoruz. Biz oraya iyi bir performans sergileyip puan kazanmak için gidiyoruz. Uzun zaman sonra aldığımız galibiyet bizim için moral oldu. Galatasaray maçından da iyi bir sonuç çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Takıma daha hızlı uyum sağlayabilmesi için yönetimin, takım arkadaşlarının ve kulüp çalışanlarının mücadele verdiğini söyleyen 30 yaşındaki Hırvat orta saha, “Buraya uyum sağladım, hiçbir yabancılık çekmiyorum. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum. İlk geldiğim zamanlarda koronadan dolayı çok eksik oyuncumuz vardı. Takım çok iyi durumda değildi. Son aldığımız galibiyetlerle bu kasvetli havayı dağıttık” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rizesporlu DokovicGalatasaray Maçı
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