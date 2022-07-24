Rize’de ‘Ülkelerarası Rafting Yarışması’nın galibi Türkiye

Rize (DHA)

Kentte bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali’ne Türkiye, Rusya, Sırbistan, Gürcistan, İran, Moldova ve Kuzey Osetya'dan 400 kişilik halk dansları topluluğu katıldı. Ardeşen ilçesinde devam eden etkinlikler kapsamında ‘Ülkelerarası Rafting Yarışması’ da yapıldı.

Fırtına Deresi üzerindeki rafting parkurunda tulum eşliğinde de gerçekleşen yarışlarda ülkeleri, 4 kişilik gruplar temsil etti. Zorlu parkurda eleme usulü yapılan yarışlarda, zaman zaman zor anlar yaşandı. Bazı yarışmacılar, suya düşerken tüm etapları geçen Türkiye ekibi de organizasyonda 1’inci oldu. Yarışma sonunda dereceye giren ekiplere ödülleri verilirken, birinci olan Türkiye ekibine kupa ve madalyasını Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı verdi.

‘SPORTİF TURİZMİN EN İYİ ÖRNEĞİNİ YAŞADIK’

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, 600 milyar dolarlık dev bir sportif turizm ekonomisi olduğunu vurgulayarak “Türkiye, Fransa, İtalya bu ekonomide pastadan pay almak istiyor. Pastadan yavaş yavaş biz pay almaya başladık. Bugünkü organizasyon vesilesi ile bu ülkeler Rize'yi, Ayder’i Fırtına Vadisi’ni görecekler. Gittikleri yerlerde buraları anlatacaklar. Bugün burada sportif turizmin en iyi örneğini yaşadık” dedi.