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Rıza Çalımbay: Turu geçmek için risk alacağız

24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:54
Rıza Çalımbay: Turu geçmek için risk alacağız

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bu maçta hür türlü riski göze almamız gerekiyor. Çünkü bizim için, Türkiye için önemli. Takımıma güveniyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş karşılaşmasında Sivasspor yarın sahasında İsveç ekiplerinden Malmö'yü konuk edecek. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşma öncesinde Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Max Gradel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda 3-1 kaybettikleri maçın rövanşında iyi bir sonuç alarak turu geçmek istediklerini belirten Çalımbay, "Her şeyden önce hakikaten iyi takımlarından biri ile oynayacağız. Bunun farkındayız. İlk maçımız zor geçti. Maçın ikinci yarısı başlayacak. Burada daha farklı oynamamız, her türlü riski göze almamız gerekiyor. Herkesin ortak amacı önceki maçtaki performansın çok üstüne çıkıp oynamamız gerekiyor. Kadroda da değişiklik olacak. Risk alacağız çünkü bu maç bizim için, Türkiye için çok çok önemli. O yüzden herkesin 2 kat daha konsantre olması ve mücadele etmesi gerekiyor. En büyük destekçimiz de taraftarımız olacak. Ben takımımıza güveniyorum ve çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"ERKEN GOL BULMAK ÖNEMLİ"

Takımda sakat olmadığını ancak maç eksiği olan futbolcuların bulunduğunu belirten Çalımbay, ilk maçtaki skoru önemsemediklerini ve maça iyi başlamak istediklerini belirterek "Ne kadar erken gol bulacağımız önemli. En az 8-10 pozisyona girebileceğimizi düşünüyorum. Son oynadığımız lig maçlarında da çok pozisyonlar bulduk. Önemli olan girdiğimiz pozisyonları değerlendirmek" ifadelerini kullandı.

"TARAFTAR DESTEĞİ GEREKLİ"

Taraftar desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Çalımbay, "Türkiye'de 3 sene üst üste Avrupa'ya giden Anadolu takımı yok. O yüzden taraftarımızın yanımızda olmasını istiyoruz. Lig maçlarında 2-3 bin taraftara oynamak istemiyoruz. Bu futbolcular desteği hak ediyor. Her zaman belediye destek veremez, taraftarın artık gelmesi gerekiyor. Sivas bir futbol kenti. Yıllardır ligde güzel şeyler yapan bir takım. Bu yüzden taraftarlarımızın mutlaka bizi desteklemesi gerekiyor. Belediye, Vali yardımlarının olmaması gerekiyor. Takımımıza sahip çıkmak, taraftar olarak sorumluluk almamız gerekiyor. Biz taraftardan sadece manevi destek istiyoruz. Onlar bizimle olursa, bu takım başarılı olur" ifadelerini kullandı.

MAX GRADEL: GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ

Sivasspor'un tecrübeli ismi Max Gradel ise, "Yarınki maç önemli ve zorlu olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Önemli bir maç. Bence en önemli şey takım oyunu. Futbol takım oyunudur. Takım olarak her oyuncu skor yapmak ister. Yarın taraftarımızın desteği ile kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rıza çalımbaySivasspor
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