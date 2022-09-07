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Rıza Çalımbay: Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum

07 Eylül 2022 Çarşamba 15:14
Rıza Çalımbay: Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında yarın Slavia Prag ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Çok iyi bir şekilde konsantre olmamız gerekiyor, her şemizin çok iyi olması gerekiyor. Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Slavia Prag ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Charilaos Charisis karşılaşma öncesinde maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, 3 yıldır Avrupa'ya gittiklerini hatırlatarak, "Çok güçlü takımlarla oynadık. Yine bu güçlü takımlardan birisi. Son üç maçlarına baktığınız zaman ligde 4-0, 6-0, 7-0 gibi net galibiyetler alan bir takım. Her tarafı tehlikeli bir takım. Onun için bizim her şeyden önce çok iyi bir şekilde konsantre olmamız gerekiyor, her şeyimizin çok iyi olması gerekiyor. Bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bu grubun bence iki takımı, biz ve Slavia Prag grupta çekişir. Ama diğer takımları kesinlikle küçümsemiyoruz. Çünkü onlarda kendi ülkelerinin şampiyon takımları. Onun için bizim burada yapacağımız sahamızda oynayacağımız maçları iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.

"GRUPTAN ÇIKACAK KAPASİTEDE BİR TAKIMIZ"

Ligde son maçlarda iyi oynadıklarını ama yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Çalımbay, "Takımımızda bir düzelme var ve yeni gelen arkadaşlarımızın uyum süreci yavaş yavaş iyiye doğru gidiyor. Kondisyon olarak hazır olmayan arkadaşlarımızda oynadıkça daha iyi duruma geliyorlar. Onun için bu gruptan çıkacak kapasitede bir takımız ve bunu da yapacağız, bütün düşüncemiz de bu. Kapanık oynayan bir takım istemiyorum. Taraftarımız da gelirse bir avantajımız var ve tek amacımız buradan galibiyetle ayrılmak. Antrenörlük yaşantımda ve futbolculuk hayatımda kapanık futbolu veya geriye çekilip puan almayı hiç düşünmedim. Güçlü ve iyi bir takımız, inşallah iyi bir şeyler yapacağız" diye konuştu. 

Çalımbay, maç günü ve maç saati belirlenirken bu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Hem ligi hem Avrupa'yı bir arada götürüyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz ve oyuncularımız yoruluyor. O yüzden ligde fikstür belirlerken bunların düşünülmesi lazım" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZI YUHALAMAKTAN VAZGEÇMELERİ GEREKİYOR"

Taraftarlara da seslenen Çalımbay şunları söyledi:

"Geldiğim günden beri söylüyorum, bir başarı yakalayacaksak taraftarın desteğiyle yakalayacağız. Son maçlarda oynayan oyuncularımızı yuhalamaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Hiçbir oyuncu sahaya kötü oynamak için çıkmaz, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Maçın içerisinde siz eğer onları yuhalarsanız, daha da güvensiz hale gelirler. Ne olursa olsun 90 dakika taraftarların takımlarına sahip çıkması lazım. Yarın oynayacağımız maç sadece bizi ilgilendirmiyor. Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Puan açısından, her açıdan. Bu yüzden herkesin destek vermesi gerekiyor."

CHARISIS: EVİMİZDE HER ZAMAN 3 PUAN ALMAK İÇİN OYNARIZ

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charilaos Charisis ise "Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Belki de grubun en iyi takımı olduğunu söyleyebiliriz ama aynı zamanda biz de çok iyi bir takımız. Kendi evimizde oynuyoruz, kendi evimizde her zaman 3 puan almak için oynarız. Şu an adaptasyon sürecindeyim, biraz daha süreye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye Ligi’nde futbol farklı, daha çok fiziğe dayalı. Benim yeni adapte olduğum bir futbol tarzı. Seviye çok yüksek bu ligde. Biraz daha süreye ihtiyacım var. Ama yakın zamanda yüzde yüz performansıma da ulaşacağımdan eminim. Hocalarımız, arkadaşlarım adaptasyon süresinde bana çok yardımcı oluyorlar. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ki en iyi seviyeye ulaşacağım. Sivas şehri çok güzel bir şehir, insanlar bana çok iyi davrandı. Kulüp olarak bakarsak herkes çok profesyonel çalışıyor. Başarılı olmamız için kulüp bize gereken her şeyi sunuyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rıza çalımbaySivasspor
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