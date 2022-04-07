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Rıza Çalımbay: 7 maçı iyi bitirip, kupayı da kazanmak istiyoruz

07 Nisan 2022 Perşembe 14:28
Rıza Çalımbay: 7 maçı iyi bitirip, kupayı da kazanmak istiyoruz

SİVAS - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Ligde 7 maçımız kaldı. Tek düşüncemiz bu maçları çok iyi şekilde bitirmek. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, pazar günü oynayacakları Medipol Başakşehir maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Ligde kolay maç olmadığını söyleyen Çalımbay, "GZT Giresunspor maçında ilk yarı iyi oynadık. İyi de pozisyonlar yakaladık ve 2-0 öne geçtik ama maçın ikinci yarısında yanlış oynadık. Biraz daha ilerde çoğalmamız gerekiyordu ama maalesef çıkamadık çünkü Giresunspor için de çok önemliydi bu maç. Her şeylerini ortaya koydular. Bunu avantaja çevirebilirdik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 2-0'dan galibiyeti kaçırdığımız için üzgünüz ama neticede deplasmanda oynuyorsun, puan puandır" diye konuştu.

"ELİMİZDE OLAN 4 FORVETTEN 3'Ü SAKAT"

Ligde 7 maçlarının kaldığını hatırlatan Çalımbay, "Tek düşüncemiz bu maçları çok iyi şekilde bitirmek. Bu hafta sahamızda oynayacağımız Medipol Başakşehir maçında taraftarlarımız da bizimle birlikte olursa takım açısında çok büyük moral olur. Atakaş Hatayspor maçının ardından bu sene en büyük hedefimiz olan Türkiye Kupası maçını oynayacağız Aytemiz Alanyaspor ile. Hep söylüyoruz ama sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Elimizde olan 4 forvetten 3'ü sakat. Çok kritik maçlar oynayacağız. Mustapha Yatabare'yi artık korumaya aldık. Kalan maçlarımızı iyi bir şekilde bitirmek için bütün gayreti göstereceğiz. Daha önce yaptığımız güzel şeyleri Türkiye Kupası'nda da yapıp, kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rıza çalımbayKupaDemir Grup Sivasspor
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