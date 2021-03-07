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REFERANS GRUP, BOLUSPOR DEPLASMANININ SPONSORU OLDU

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Boluspor deplasmanına sponsor olan Referans Grup’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

07 Mart 2021 Pazar 13:38
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REFERANS GRUP, BOLUSPOR DEPLASMANININ SPONSORU OLDU

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

BURSA – Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB), 53 milyon liralık yatırımla Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük yemek üretim tesisini Bursa’ya kazandıran ve Covit-19 belgesini alan ilk yemek fabrikası olan Referans Grup, Bursa’nın gözbebeği Bursaspor’a da destek olmayı sürdürüyor. Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Boluspordeplasmanında 3 puan mücadelesine çıkacak. Bu mücadele öncesinde, toplu yemek sektöründe Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük yemek üretim tesisine sahip olan Referans Grup Bursaspor’un Boluspor deplasmanının sponsor oldu. Referans Grup Yönetim Kurulu Başkanları Salim Usta ve Yusuf Yarar ile bir araya gelen Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat ve Yönetim Kurulu Üyeleri, desteklerinden dolayı Referans Grup’a teşekkür ettiler. Başkan Kamat’tanforma hediyesi. Ziyarette konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, “Maddi manevi Bursaspor’un yanında olan Referans Grup Yönetim Kurulu Başkanları Salim Usta ve Yusuf Yarar’a göstermiş oldukları ilgiden dolayı Bursaspor camiası adına teşekkür ediyorum. Bursaspor’un yanında böyle kuruluşlar, böyle değerli iş adamları olduğu için çok mutluyum” dedi. Referans Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yarar da, gençliğinde Bursaspor tribünlerinde bulunduğunu, şimdilerde ise maddi manevi desteklerle taraftarı olduğu kulübün yanında olmaya devam etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, Bursaspor’a Boluspor karşısında başarılar diledi. Konuşmaların ardından Bursaspor Başkanı Erkan Kamat, Referans Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yarar’a üzerinde kurumun isminin yazdığı formayı hediye etti.

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Anahtar Kelimeler:
BursasporBolusporDeplasmanSponsorMustafa Yıldızönce Vatan
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