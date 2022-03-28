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Red Bull Neymar Jr.'s Five’da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu

28 Mart 2022 Pazartesi 14:40
Red Bull Neymar Jr.'s Five’da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu

TRABZON - Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen sokak fubolu turnuvası Red Bull Neymar Jr.'s Five'ın Trabzon'da düzenlenen Türkiye finalinde Atletico Trabzon şampiyon oldu. 

Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr.'s Five'da en iyiler, Trabzon'daki Türkiye Finali'nde karşı karşıya geldi. Adana, Erzurum ve Trabzon'daki elemelerinin ardından altı takım büyük finale adını yazdırdı. Türkiye'nin spor temalı ilk millet bahçesi olan Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen büyük finalde Trabzon elemelerinden gelen Atletico Trabzon takımı rakiplerine şans tanımayarak kupaya uzandı. 

DÜNYA FİNALİ'NE KATILACAKLAR

Red Bull Neymar Jr.'s Five Türkiye Finali'nde iki Trabzon ekibi Atletico Trabzon ve Joga Bonito karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten heyecan dolu karşılaşmada Batuhan Demir'in altın golüyle Atletico Trabzon kupaya uzanmayı başardı. Bu sonuçla Türkiye şampiyonu olan Atletico Trabzon Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek, Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr. Enstitüsü'ne karşı oynama fırsatını yakaladı.

'ÇİFTE ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAĞIZ'

Şampiyon takımın kaptanı Ergun Soylu, "Trabzonspor'un şampiyonluğuyla beraber çifte şampiyonluk yaşayacağız diyebilirim. Trabzon'da oynanan bir finalde iki Trabzon takımının karşılaşması çok güzel oldu. Biz daha önce de Red Bull Neymar Jr.'s Five'a katılmıştık ve Erzurum'daki finalde elenmiştik. Yarım kalan bir hikayemiz vardı, onu tamamlamış olduk. Şampiyon olacağız demiştik ve olduk da. Şimdi Katar'a tarih yazmaya gidiyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Neymar Jr.Türkiye ŞampiyonuAtletico Trabzon
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