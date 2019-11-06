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Red Bull Chess Masters'da elemeler başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklaşa düzenlediği, ilki geçen yıl gerçekleştirilen Red Bull Chess Masters’da bölge elemeleri başlıyor.

Red Bull Chess Masters'da elemeler başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklaşa düzenlediği, ilki geçen yıl gerçekleştirilen Red Bull Chess Masters’da bölge elemeleri başlıyor.

06 Kasım 2019 Çarşamba 12:15
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Red Bull Chess Masters'da elemeler başlıyor

İSTANBUL - Türkiye’nin 7 bölgesindeki satranç sporcularını bir araya getirecek olan ve farklı formatıyla dikkat çeken Red Bull Chess Masters’da bölge elemeleri başlıyor. Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklaşa düzenlediği organizasyonda ilk eleme Doğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilecek. 15-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele verecekleri Red Bull Chess Masters’da tüm bölge elemeleri çevrimiçi oynanacak. En iyilerin hem rakibi hem de zamanı mat etmek için hamle yapacakları, 'yıldırım satranç' formatıyla düzenlenecek turnuvada bölge elemeleri 15 Kasım’da tamamlanacak. Büyük final ise 24 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.

7 Kasım’da Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki elemelerle başlayacak Red Bull Chess Masters, Premium Chess tarafından özel olarak tasarlanan online satranç platformu üzerinden oynanacak. Elemeler daha sonra sırasıyla 8 Kasım’da İç Anadolu, 10 Kasım’da Güneydoğu Anadolu, 11 Kasım’da Karadeniz, 13 Kasım’da Ege, 14 Kasım’da Marmara ve 15 Kasım’da da Akdeniz bölgelerinde oynanacak. 7 bölgeden gelen 8 takım ise 24 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek büyük finalde şampiyonluk için yarışacak.

RED BULL CHESS MASTERS NEDİR?

Lisanslı satranç oyuncularını bir araya getirmeyi hedefleyen Red Bull Chess Masters’da bölge elemeleri 'yıldırım satranç' final ise 'hızlı satranç' formatında oynanacak. Satranç sporunun daha rekabetçi ve kapsayıcı bir formatta deneyimlenmesine fırsat verecek turnuvada, her bölgedeki en iyi 3 erkek ve 1 kadın sporcu kendi takımlarını oluşturacak. Bir özel davetli takımın da katılmasıyla belirlenecek 8 takım İstanbul’da yapılacak finalde şampiyon olmak için hamle yapacak. Hem kendi bölgesinde hem de finalde dereceye giren oyunculara ise çeşitli ödüller verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Satranç FederasyonuRed Bull Chess MastersElemeRed Bull
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