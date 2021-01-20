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Recep Aydın Bursaspor’a Veda Etti

20 Ocak 2021 Çarşamba 13:51
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Recep Aydın Bursaspor’a Veda Etti

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Recep Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursaspor camiası ve takım arkadaşlarına veda edip başarılar diledi. Recep Aydın  yaptığı paylaşımda “1.5 yıl boyunca formasını gururla taşıdığım Bursaspor’dan bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Değerli başkanımıza, yönetimimize, hocalarıma ve Bursaspor taraftarına teşekkürü borç bilirim. Ve takım arkadaşlarım dostlarım kardeşlerim herşey o güzel gönlünüzce olsun. Hepinizi çok seviyorum.” ifadelerini kullandı.

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Recep Aydın Bursaspora Veda Etti
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