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Razgatlıoğlu'ndan muhteşem zafer

Toprak Razgatlıoğlu'ndan İtalya'da muhteşem zafer

13 Haziran 2021 Pazar 18:08
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Razgatlıoğlu'ndan muhteşem zafer

İSTANBUL, (DHA) 

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 3'üncü durak noktasının 2'nci yarışını birinci tamamladı.

İtalya'daki Misano Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta iyi bir performans ortaya koyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından 1'inci sırada geçti. Toprak Razgatlıoğlu böylece bu sezonun ilk 1'inciliğini alarak şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı.

Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun 3'üncü durak noktasındaki 2'nci yarışta damalı bayrağın altından lider geçti. 2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Razgatlıoğlu, İtalya'daki Misano Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta 2'nci olurken, 2'nci yarışta ise 1'inci olarak 2021 sezonunda ilk zaferini elde etti. Yarışa Rinaldi'nin arkasında 2'nci başlayan Razgatlıoğlu, Jonathan Rea'nın kendisini geçmesinin ardından 3'üncü sıraya düştü. İlk iki pilotunun hatalarını kollayan genç sporcu, daha yarışın başlarında son dünya şampiyonu Rea'yı geçerek 2'nciliğe yükseldi. Yarışın bitimine 14 tur kala bir viraj hamlesi yaparak Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi'nin elinden de 1'inciliği alan Toprak, yarışın geri kalanında liderliği hiç kimseye vermeyerek, damalı bayrağın altından ilk geçen isim oldu.

Razgatlıoğlu, bu zaferiyle pilotlar şampiyonasında son dünya şampiyonu Jonathan Rea'nın ardından 129 puanla 2'nci sırada yer aldı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda dördüncü ayak 2-4 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de koşulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toprak Razgatlıoğlu2021 Dünya Superbike Şampiyonası
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