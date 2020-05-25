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Rafael Benitez, Newcastle'a dönmek istiyor

İspanyol teknik direktör Rafael Benitez, eski takımı Newcastle United’a geri dönmek istiyor.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 10:26
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Rafael Benitez, Newcastle'a dönmek istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın Suudi Arabistan sermayesi tarafından satın alınmasının ardından, takım hakkında iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak 2016-2019 yılları arasında siyah-beyazlı ekibi çalıştıran Rafael Benitez’in yeniden takımın başına geçmek istediği öne sürüldü. İspanyol teknik adam, şu anda Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Yifang’ı çalıştırıyor.

HEDEFTEKİ TEKNİK ADAMLARDAN BİRİ

Satın alma işlemenin ardından Premier Lig’in en zengin kulübü olan siyah-beyazlıların teknik direktör listesindeki tek isim Rafael Benitez değil. Newcastle yönetimi, Mauricio Pochettino’yu da gündeminde tutuyor. Haziran ayında yeniden başlaması beklenen Premier Lig’de bu sezonu mevcut teknik adam Steve Bruce ile tamamlaması ön görülen Newcastle United’ın gelecek sezon iki teknik adamdan birisini takımın başına getirmesi bekleniyor.

TRANSFER İDDİALARI DEVAM EDİYOR

Ada ekibinde teknik adam arayışları sürerken, transfer iddiaları da devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın sahiplerinin transfer bütçesi olarak 280 milyon Pound ayıracaklarının iddia edilmesinin ardından Bale, Cavani, Vidal gibi yıldız futbolcuların ismi Newcastle United ile anılmıştı. Ada’da ortaya atılan son iddia ise Manchester City’nin savunma oyuncusu John Stones ve Chelsea’nin orta sahası Ross Barkley’in Newcastle United yolunda olduğu. İki futbolcu daha önce Everton’da birlikte forma giymişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rafael BenitezNewcastle UnitedTeknik DirektörİngilterePremier LigFutbol
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