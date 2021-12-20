PUB-G Dünya Şampiyonası’na Türk takımları damga vurdu

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Dünyadaki E-Spor etkinlikleri arasında önde gelen turnuvalardan biri olan PUB-G Mobile Dünya Şampiyonası’nda Türk takımları büyük başarı kaydetti. Batı Ligi’ndeki elemelerde ilk 16 takım arasına 5 takımımız girmeyi başardı. Batı ve Doğu Liglerindeki elemeler sonrasında düzenlenecek finallerin ardından 6 milyon dolar ödül dağıtılacak.

Dünyadaki E-Spor etkinlikleri arasında önde gelen turnuvalardan biri olan PUB-G Mobile Dünya Şampiyonası’nda Türk takımlarının başarısı dikkat çekiyor. Kendi ülke ve bölgelerindeki onlarca takım arasından elemeleri geçerek gelen 40 takım arasında 6 Türk takımı yer alıyordu. Doğu ve Batı Ligi elemelerinde de ilk aşama tamamlandı. 5 takımımız Büyük Finaller için mücadeleye devam ediyor.

Avrupa ve Amerika kıtası ülkelerinin bulunduğu Batı Ligi’nde yarışan Türk takımlarından S2G, Futbolist, BJK, FB, NrX ilk 16’ya kalma başarısı gösterirken, SMB ise az bir puan farkıyla elendi.

İlk 16’ya kalan takımlar arasında 22-24 Aralık tarihleri arasında yapılacak karşılaşmalar sonrasında Doğu Ligi’nden 9., Batı Ligi’nden ise 6 takım elemeleri geçerek büyük finallere kalacak.

Takımlarımızdan elemeleri geçme başarısı gösterenler, 21-23 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak olan PMGC 2021 Büyük Finalleri’ne katılma hakkı kazanacaklar. Şampiyona çerçevesinde; 1.’ye 600 bin, 2.’ye 290 bin, 3.’ye 150 bin $ ödül verilecek. Yine sıralamaya, haftalık seri kazananına, en iyi oyunculara ve en etkileyici anlara göre de 10 bin $’dan başlayan çeşitli ödüller dağıtılacak.