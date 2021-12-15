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Prof. Donuk: Örnek bir davranış şekline; duyarlı desteği!

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15 Aralık 2021 Çarşamba 17:14
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Prof. Donuk: Örnek bir davranış şekline; duyarlı desteği!

PROF. DR. BİLGE DONUK; ÖRNEK BİR DAVRANIŞ ŞEKLİNE; DUYARLI DESTEĞİ!

Prof. Dr. Bilge Donuk: “8 Aralık 2020 tarihinde oynanan PSG - Başakşehir maçında, maçın 4. Hakemi Coltescu’nun, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya yönelik ırkçı sözlerini protesto etmek için Başakşehir Takımı onurlu bir şekilde sahadan çekilerek tüm dünyaya bir fair play mesajı vermişti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Tarafından Sportif Davranış Dalında Şeref Diplomasına Layık Görülen bu davranışın ödül törenini Başakşehir Futbol Kulübünde gerçekleştirdik,” dedi. Tebrikler; Bilge Hocam, örnek bir davranış şekline, duyarlı desteğiniz için…

CRT MEDYA/BEŞİKTAŞ ÇINAR Gazetesi. Kaynak: Ertan Yılmaz

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Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Bilge DonukPSGBaşakşehir
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