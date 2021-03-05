İSTANBUL - Polat Abay, U19 Milli Takımı'nın Riva'da yaptığı kampta DHA'ya hedeflerini anlattı.

"GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ OLDU"

"Milli takımla güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydeden sol kanat oyuncusu, "Mart ayında Avrupa Şampiyonası vardı ve iptal oldu. Büyük bir turnuvaydı ve iptal olması bizi biraz üzdü. Hocalarımız bizi takip ediyor. Güzel bir kamp dönemi oldu. Tolunay hocamız bizi takip ediyor. Şenol hocamız hep yanımızda. Çok iyi bir ortamımız var. Arkadaşlarımızla da aramız çok iyi. U14, U15 takımlarından beri arkadaşız çoğuyla. Kamplarda da özlem gidermiş oluyoruz" diye konuştu.

"TOLUNAY KAFKAS HOCAMIZ BİZİMLE ÇOK İLGİLENİYOR"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın kendilerine büyük katkı sağladığını vurgulayan Abay, "Tolunay Kafkas hocam bizimle çok yakından ilgileniyor ve bu bizim için büyük bir şans. Kendimizi ona göstermek ve Ümit Mili Takım'da oynamak istiyoruz. İnşallah o şans bize gelir. O yüzden de çok çalışıyoruz" dedi.

"ALTINORDU ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan kiralık olarak Misli.com 2'nci Lig ekibi Niğde Anadolu FK'ya giden Polat Abay, "Altınordu çok büyük bir kulüp. Türkiye'de altyapıda imkanları iyi olan bir kulüp. Gençlere büyük önem veriyorlar. Ben de o gençler arasındayım. Pandemi sıkıntısı nedeniyle altyapı maçları oynanmıyor. Yaşım genç, Altınordu'da da çok genç oyuncu var ve kendimi geliştirmek için Niğde Anadolu FK'ya gittim. Oynamadan gelişemezsiniz. Umarım sezon sonu Altınordu'ya dönerek kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM AVRUPA"

Hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu dile getiren Abay, "Her genç oyuncunun olduğu gibi benim hedefim de Avrupa. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Avrupa maçlarını takip ediyorum. Umarım bir gün Avrupa'da oynarım" diye konuştu.

"İDOLÜM YOK; KENDİM İDOL OLMAK İSTİYORUM"

Futbolda kendisine kimseyi idol almadığını söyleyen Polat Abay, "Kendime bir idol ya da tarz oyuncu edinmedim. Kendimi geliştirip kendim yeni gelecek oyuncuların idolü olmak istiyorum" dedi.