Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1542
ALTIN
409.092
DOLAR
7.4879
STERLİN
10.2939
EURO
8.9344
Ankara'da 124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor
Ankara'da 124 adet kamu...
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti Alınacak
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yapım...
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik personel alımı yapacak
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11...
11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
11 adet konut alanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Polat Abay: Altınordu çok büyük bir kulüp

Türkiye U19 Milli Takımı ve Misli.com 2'nci Lig ekibi Niğde Anadolu FK'da forma giyen Polat Abay, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bonservisinin bulunduğu Altınordu'nun çok büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "Türkiye'de altyapıda imkanları iyi olan bir kulüp. Gençlere büyük önem veriyorlar. Kendimi geliştirmek için Niğde Anadolu FK'ya gittim" dedi.

05 Mart 2021 Cuma 15:39
5 Okunma
Polat Abay: Altınordu çok büyük bir kulüp

İSTANBUL - Polat Abay, U19 Milli Takımı'nın Riva'da yaptığı kampta DHA'ya hedeflerini anlattı.

"GÜZEL BİR KAMP DÖNEMİ OLDU"

"Milli takımla güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydeden sol kanat oyuncusu, "Mart ayında Avrupa Şampiyonası vardı ve iptal oldu. Büyük bir turnuvaydı ve iptal olması bizi biraz üzdü. Hocalarımız bizi takip ediyor. Güzel bir kamp dönemi oldu. Tolunay hocamız bizi takip ediyor. Şenol hocamız hep yanımızda. Çok iyi bir ortamımız var. Arkadaşlarımızla da aramız çok iyi. U14, U15 takımlarından beri arkadaşız çoğuyla. Kamplarda da özlem gidermiş oluyoruz" diye konuştu.

"TOLUNAY KAFKAS HOCAMIZ BİZİMLE ÇOK İLGİLENİYOR"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın kendilerine büyük katkı sağladığını vurgulayan Abay, "Tolunay Kafkas hocam bizimle çok yakından ilgileniyor ve bu bizim için büyük bir şans. Kendimizi ona göstermek ve Ümit Mili Takım'da oynamak istiyoruz. İnşallah o şans bize gelir. O yüzden de çok çalışıyoruz" dedi.

"ALTINORDU ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'dan kiralık olarak Misli.com 2'nci Lig ekibi Niğde Anadolu FK'ya giden Polat Abay, "Altınordu çok büyük bir kulüp. Türkiye'de altyapıda imkanları iyi olan bir kulüp. Gençlere büyük önem veriyorlar. Ben de o gençler arasındayım. Pandemi sıkıntısı nedeniyle altyapı maçları oynanmıyor. Yaşım genç, Altınordu'da da çok genç oyuncu var ve kendimi geliştirmek için Niğde Anadolu FK'ya gittim. Oynamadan gelişemezsiniz. Umarım sezon sonu Altınordu'ya dönerek kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM AVRUPA"

Hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu dile getiren Abay, "Her genç oyuncunun olduğu gibi benim hedefim de Avrupa. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Avrupa maçlarını takip ediyorum. Umarım bir gün Avrupa'da oynarım" diye konuştu.

"İDOLÜM YOK; KENDİM İDOL OLMAK İSTİYORUM"

Futbolda kendisine kimseyi idol almadığını söyleyen Polat Abay, "Kendime bir idol ya da tarz oyuncu edinmedim. Kendimi geliştirip kendim yeni gelecek oyuncuların idolü olmak istiyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye U19 Milli TakımıPolat Abay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli güreşçiler, İtalya'da ilk gün 3 madalya kazandı
Milli güreşçiler, İtalya'da ilk gün 3 madalya kazandı
VakıfBank Başantrenörü Guidetti: Her top için savaştık
VakıfBank Başantrenörü Guidetti: Her top için savaştık
Sa Pinto: Türkiye'nin en iyi takımına karşı oynayacağız
Sa Pinto: Türkiye'nin en iyi takımına karşı oynayacağız
Mustafa Cengiz: Korkumuz VAR hakemindeydi
Mustafa Cengiz: Korkumuz VAR hakemindeydi
Bursaspor'da yeniden Play-Off hesapları
Bursaspor'da yeniden Play-Off hesapları
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında
Nilüfer 30 Maçta 21 Galibiyet Aldı
Nilüfer 30 Maçta 21 Galibiyet Aldı
Mustafa Er’in Kafasında Soru İşareti Var!
Mustafa Er’in Kafasında Soru İşareti Var!
Batalla Heykel Açılışı Yapıldı
Batalla Heykel Açılışı Yapıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma