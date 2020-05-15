Pınar Karşıyaka’da rota Şampiyonlar Ligi

Ödülleri daha az ama Euroleague’den sonra ikinci prestijli organizasyon olan ULEB Eurocup’ın da Pınar Karşıyaka’yı yeni sezonda kupaya almaya sıcak baktığı ancak Şampiyonlar Ligi’nin gelirleri nedeniyle Kaf-Kaf’ın rotasını buraya kaydırdığı öğrenildi. FIBA’da transfer yasaklısı olan Karşıyaka’ya sezon başında Avrupa’dan alınacak olası para ilaç gibi gelecek. Daha önce Eurocup’ta 2013-2016, Şampiyonlar Ligi’nde ise 2016-2018 yılları arasında mücadele edip iki organizasyonda da çeyrek final oynamayı başaran Karşıyaka, 2 sezondur yer aldığı Avrupa’nın dördüncü kupa organizasyonu FIBA Europe Cup’ta bu yıl yarı finale kalmış ancak finaller koronavirüs salgını yüzünden yeni sezon öncesine ertelenmişti.