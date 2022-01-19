Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,988.04
ALTIN
795.76
DOLAR
13.61
STERLİN
18.56
EURO
15.44
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 54...
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Düzce Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kampüs içerisindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Kampüs içerisindeki ticari alanlar...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pınar Karşıyaka tur için parkede

19 Ocak 2022 Çarşamba 12:43
5 Okunma
Pınar Karşıyaka tur için parkede

İZMİR - FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabındaki ikinci maçta İspanya'daki ilk sınavda 76-69 yenildiği Lenovo Tenerife'yi muhteşem taraftar desteğiyle 88-80 yenerek seriyi üçüncü ve son maça taşıyan Pınar Karşıyaka, rakibine yarın konuk olacak. Atlas Okyanosu'nda yer alan Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak. Galibiyet sayılarının eşit olduğu seride son maçı kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak. Tur atlayan ekip Macaristan'dan Falco Szombathely, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve Fransa'dan SIG Strasbourg'un yer aldığı L Grubu'nda mücadele edecek.

Temsilcimiz mağlup olursa ise geçen sezon final oynadığı organizasyona bu sezon erken veda edecek. Zorlu periyotta İspanya ana karasına uzak Tenerife'ye özel uçakla gidecek yeşil-kırmızılarda sakatlığı bulunan Taylor ve Tyus maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Antrenör Ufuk Sarıca, 

"Taraftarımızın desteği bizi ateşledi. Bu şekilde oynamayı özlemişiz. Onlarla beraber böyle bir galibiyet alıp seriyi eşitlemek bizi mutlu etti. Hakemlerin kararlarına saygımız var ama onların da her maç için aynı standartta olmasını bekliyoruz. Umuyorum ki deplasmanda oynayacağımız son maçta hakemler dün deplasman takımına gösterdikleri müsamahayı bize de gösterirler. Önceliğimiz sakat oyuncularımızı maça yetiştirmek, sonra da bu turu geçmek" açıklamasını yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pınar KarşıyakaFIBA Şampiyonlar Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş, Önder Karaveli ile kazanmaya devam ediyor
Beşiktaş, Önder Karaveli ile kazanmaya devam ediyor
Kayserispor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi
Kayserispor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi
Spor Toto Süper Lig'e 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi
Spor Toto Süper Lig'e 'Ahmet Çalık Sezonu' ismi verildi
Kayserispor ile anlaşan Mert Çetin'in lisansı çıktı
Kayserispor ile anlaşan Mert Çetin'in lisansı çıktı
Karagümrük, Biraschi ile imzaladı
Karagümrük, Biraschi ile imzaladı
Red Bull Uçuş Günü, 3 yıllık aranın ardından dönüyor
Red Bull Uçuş Günü, 3 yıllık aranın ardından dönüyor
Petkimspor'dan müthiş galibiyet
Petkimspor'dan müthiş galibiyet
Altay - Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Altay - Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-1

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma