Pınar Karşıyaka sorun çözdü

Kaf-Kaf, Crocker'ın FIBA davası ve kalan alacaklarından vazgeçmesiyle davayı kaybetmesi durumunda 135 bin Dolar (1 milyon TL) tutarındaki 4 aylık tüm maaşını ödemekten kurtuldu. Kulüpten ayrılıp Rusya'da Unics Kazan'la anlaşan Jordan Morgan'la da protokol yapan Karşıyaka, ABD'li pivota pandemi döneminde kalan 3 aylık alacağına karşılık 1 maaş ödeyecek. Yeşil-kırmızılılar bu ödemeyi eylül ve aralık aylarında yapacak. Morgan'ın kalan menajerlik ücreti de oyuncunun Karşıyaka'yla sözleşmesinden çıkış parası olarak Unics Kazan tarafından ödenecek. Geçen sezonki kadrosundan Brandon Triche ile de yeniden anlaşmama kararı alan Pınar Karşıyaka, ABD'li şutör guardla alacakları için pazarlığı sürdürüyor.

İMZALAR SÜRÜYOR

İÇ transferde daha önce Yunus Sonsırma, Nusret Yıldırım, James Metecan Birsen ve Amath M'Baye ile sözleşme yenileyen Pınar Karşıyaka, daha önce anlaştığı Tony Taylor'a da resmi imzayı attırdı. Geçen sezonun yıldızlarından olan ABD'li guard, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına imza tazeledi. Yeşil-kırmızılılar bu hafta iç transferde DJ Kennedy, dış transferde ise yuvaya dönen şutör guard Sek Henry'nin imzasını duyurmayı hedefliyor. Takımda durumu belirsiz olan tek isim konumundaki Semih Erden'e mevcut kontratında indirim teklif eden Karşıyaka, milli pivottan yanıt bekliyor.