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Pınar Karşıyaka'da Metecan gidiyor

23 Haziran 2021 Çarşamba 11:01
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Pınar Karşıyaka'da Metecan gidiyor

İZMİR - ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon yarı final, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise final oynayan Pınar Karşıyaka'da Onuralp Bitim'in Bursaspor'a transfer olmasından sonra Metecan Birsen de yuvadan uçuyor. Yeşil-kırmızılıların son 2 yıldaki başarılı tablosunda önemli isimlerden olan milli forvetin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Fenerbahçe Beko'yla prensipte anlaştığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişip 2015 yılında kulüpten ayrılan Metecan, Anadolu Efes'ten 2 sene önce transfer olduğu Kaf-Kaf'ta geçen sezon ligde 8.9 sayı, 5.4 ribaund, 1.3 asist, Avrupa'da

6.4 sayı, 5.5 ribaund, 0.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pınar KarşıyakaMetecan
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