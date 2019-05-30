Pınar Karşıyaka'da ilk yolcu Walker

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 sezon Play-Off hedefini ıskalayan Pınar Karşıyaka'nın resmi olarak yollarını ayırdığı ilk isim guard Erving Walker oldu. Yeni sezon öncesi sözleşmesi opsiyonlu olarak devam eden 29 yaşındaki oyun kurucuyla kontrat, karşılıklı anlaşmayla feshedildi. Walker bu sezon Karşıyaka'da ligde 12.07 sayı, 1.3 ribaund, 3.3 asist ortalamalarıyla oynadı.