Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor

İZMİR - Menajerlik şirketi tarafından Karşıyaka altyapısına getirilip 1.5 yıldır İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki basketbolcunun eğitim hayatını da sürdürdüğü kentte mutlu olduğu, yeni sezonda da Kaf-Kaf'ta forma giymek istediği belirtildi.



Adem Bona, sosyal medyada da kendisine transferini soran bir takipçisine, "Gitmiyorum" şeklinde yanıt verdi. Türkiye'ye gelmesi için menajerlik şirketinin 120 bin Euro harcadığı oyuncu geçen sezon Kaf-Kaf'ta Gençler Ligi'nde oynadıktan sonra bu sezon ilk kez A takımda da yer almıştı. Mart ayında U17 Milli Takım'da omzundan sakatlanıp ameliyat olan Adem, en az 6 ay parkelerden uzak kalacak.