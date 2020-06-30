Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
Mavi bayrak sayısını en fazla artıran il Balıkesir oldu
Mavi bayrak sayısını en fazla...
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret
Pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu
Pandemi döneminde 4 hastaneye şarj...
Okan Çakmak 'Dünyada Gam İle' Karşımızda
Okan Çakmak 'Dünyada Gam İle'...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da geleceğin NBA yıldızları arasında gösterilip transferde adı Beşiktaş'la anılan Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona'nın takımda kalmak istediği öğrenildi.

30 Haziran 2020 Salı 14:21
0 Okunma
Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor

İZMİR - Menajerlik şirketi tarafından Karşıyaka altyapısına getirilip 1.5 yıldır İzmir'de yaşayan 17 yaşındaki basketbolcunun eğitim hayatını da sürdürdüğü kentte mutlu olduğu, yeni sezonda da Kaf-Kaf'ta forma giymek istediği belirtildi.

Adem Bona, sosyal medyada da kendisine transferini soran bir takipçisine, "Gitmiyorum" şeklinde yanıt verdi. Türkiye'ye gelmesi için menajerlik şirketinin 120 bin Euro harcadığı oyuncu geçen sezon Kaf-Kaf'ta Gençler Ligi'nde oynadıktan sonra bu sezon ilk kez A takımda da yer almıştı. Mart ayında U17 Milli Takım'da omzundan sakatlanıp ameliyat olan Adem, en az 6 ay parkelerden uzak kalacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ING Basketbol Süper LigiAdem BonaPınar Karşıyaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret
Kırkpınar Güreşleri için Bilim Kurulu'ndan görüş istendi
Kırkpınar Güreşleri için Bilim Kurulu'ndan görüş istendi
Münih Türkgücü'nün 3'üncü Lig'e yükselişi resmen onaylandı
Münih Türkgücü'nün 3'üncü Lig'e yükselişi resmen onaylandı
Harika yedi sezonun ardından, yeni bir sayfa açıyoruz
Harika yedi sezonun ardından, yeni bir sayfa açıyoruz
Frutti Extra Bursaspor, Malik Newman'ı kadrosuna kattı
Frutti Extra Bursaspor, Malik Newman'ı kadrosuna kattı
Galatasaray Devler Ligi için
Galatasaray Devler Ligi için
Fatih Terim: Bugün oyuncularım vazgeçmedi
Fatih Terim: Bugün oyuncularım vazgeçmedi
Medipol Başakşehir - Galatasaray: 1-1
Medipol Başakşehir - Galatasaray: 1-1
Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 1-1
Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 1-1

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı