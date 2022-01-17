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Petkimspor'dan müthiş galibiyet

17 Ocak 2022 Pazartesi 11:39
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Petkimspor'dan müthiş galibiyet

İZMİR - ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından beri puan tablosunda en alt sıradan kurtulmaya çalışarak kadrosunu ve teknik heyetini 2 kez değiştiren, üst üste sakatlıklar ve koronavirüs vakalarıyla da boğuşan Aliağa Petkimspor, şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe Beko önünde hayati bir galibiyet aldı. Ligde bu mücadeleye kadar 15 maçta 13 kez sahadan boynu bükük ayrılan Petkim, antrenör Burak Gören yönetimindeki ilk iç saha sınavında dev rakibini devirdi. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği karşılaşmada son periyotta 9 sayı farkla yenik duruma düşmesine rağmen Armand'ın skoru 82-82'ye getiren üçlüğüyle oyunu uzatmaya taşıyan Petkim, uzatmada 95-90'la gülen taraf oldu.

Sezon başından beri beklediği çıkışı yapamayıp çok ihtiyacı olan bir galibiyet alan Petkimspor'da yabancılardan Browne 27, Armand 23, Thomas 21 sayıyla zafere büyük katkı yaptı. Maçın ardından çok mutlu olduklarını belirten antrenör Burak Gören, "Bu daha başlangıç, Fenerbahçe gibi büyük bir devi yendik. Geldiğimiz günden itibaren oyuncuların potansiyelini yukarı çekmek için mücadele ettik, oyuncular da iyi reaksiyon gösterdi. Kaybetsek bile, kırılganlık göstermeyen, sonuna kadar mücadele eden bir ekip yaratmak istiyorduk. Çok kısa sürede bu konuda mesafe kaydettik ve iyi basketbol oynadık. Fenerbahçe'yi yendik ama hala ligin son sırasındayız. Bu galibiyet bir özgüven getirecek ama önümüzdeki haftalarda kazanmamız gereken maçları da böyle oynamamız lazım. Hedefimiz bu takımı ligde tutmak" açıklamasını yaptı.

DHA

Son Güncelleme: 17.01.2022 11:44
Anahtar Kelimeler:
PetkimsporGalibiyet
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