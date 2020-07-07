KAYSERİ - Süper Lig'in 30'uncu haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmayı 3-1'lik sonuçla kazandı. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Çok heyecanlıyım. Ligin tamamlanmasına 4 hafta kaldı. İnananların, pes etmeyenlerin takımı olduğumuzu gösterdik. İlk günden bu yana tek bir şey söyledim, 'bize inanın ligde kalacağız' dedim. Bir kez daha gördük ki en iyi oynayan bir kaç takımdan biriyiz. Mensah yoktu ama bizim futbolcularımızın hepsi inançlıydı, hepsi takımın ligde kalacağına inanıyor" diye konuştu.

Ligin son 4 haftasında herkesten destek beklediğini belirten Gözbaşı, "Bütün Türkiye bizimle. Herkes bizden bu mucizeyi gerçekleştirmemizi bekliyor. Türkiye'nin bir çok yerinden bir çok takım taraftarından mesaj alıyorum. Bu galibiyeti hepsine hediye ediyorum. Pes etmemeyi sonuna kadar inançlı olmayı herkese göstereceğiz. Havlu atmadık, atmayacağız. Bunu bir kez daha gösterdik. Sonuna kadar savaşan bütün oyuncularımızı, hocamızı ve teknik kadroyu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.