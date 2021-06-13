Para Atletizmde dünya şampiyonu olduk

ANKARA (DHA)

Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde bugün sona eren VİRTÜS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanan Kadınlar Para Atletizm Milli Takımı, dünya şampiyonu olarak birincilik kupasını kazandı.

VIRTUS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda bugün 4 x 400 metre bayrak yarışında mücadele eden, Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın ve Fatma Damla Altın‘dan oluşan milli takım, dünya şampiyonu oldu.

Özel sporcu Eda Yıldırım ise cirit atma dalında altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı. 17 yaşındaki sporcu, Virtüs Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan en genç sporcu oldu.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden başarılı özel sporcu Fatma Damla Altın da, yüksek atlamada gümüş, 100 metre engellide ise bronz madalya kazandı. Fatma Damla Altın, Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda iki altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanırken; 4 x 100'de gümüş, 4 x 400 metrede altın madalya kazanan bayrak takımında mücadele etti.

BİROL AYDIN: TÜRK KADINI DÜNYA ŞAMPİYONU

VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda alınan madalyaları değerlendiren Federasyon Başkanı Birol Aydın, ”Özel sporcularımız Muhsine Gezer, Fatma Damla Altın, Esra Bayrak, Mihriban Korkmaz, Eda Yıldırım, Edanur Akın, Oğuz Türker, Alper Kılınç ve Emrah Öztürk'’ten oluşan milli takımımız 5 altın, 4 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya kazandılar. Her zaman bize inanan ve büyük destekleri olan, özel sporcularımızı bağrına basan Türk halkına, spor ve haber medyamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sporcularımızı anında tebrik eden, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet eden ve her zaman engelli sporcularımızın yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere sponsor desteği verip Özel Sporcularımızın Şampiyonluğunda payı olan SPORTOTO’ya, TESYEV’e, TMPK’ya ve Spor Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Özel Sporcular VIRTUS Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Özel Sporcular Para Atletizm Milli Takım kafilesi, yarın saat 13.50’de İstanbul Havalimanı'na gelecek.