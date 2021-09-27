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Paletli yüzmede milli sporcu Derin'den bu kez dünya üçüncülüğü

27 Eylül 2021 Pazartesi 13:50
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Paletli yüzmede milli sporcu Derin'den bu kez dünya üçüncülüğü

İSTANBUL - Paletli Yüzme Milli Takım sporcusu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası’nda altın madalyanın ardından bu kez dünya üçüncülüğüne imza attı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan (TSSF) yapılan açıklamaya göre; Kolombiya’nın Santa Marta kentinde 23-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Paletli Yüzme Milli Takım Sporcusu Derin Toparlak, TSİ 01.50’de yapılan 1000 metre su üstünde bronz madalya kazandı. Derin Toparlak, şampiyonanın 5 bin metre su üstü yarışında dünya şampiyonluğu başarısına da imza atmıştı. Paletli Yüzme Milli Takım Antrenörü Canberk Babaoğlu ile Kolombiya’da ülkemizi başarıyla temsil eden Derin Toparlak, altın madalya ile aynı zamanda paletli yüzme açık su yarışlarında tarihimizdeki ilk dünya şampiyonluğumuza da imza attı.

MİLLİ SPORCU DERİN TOPARLAK’IN BAŞARI TABLOSU

Başarılı milli sporcu Toparlak, 2019’da açık suda 6 bin metre su üstü kategorisinde Avrupa Şampiyonu olarak paletli yüzme büyüklerde ilk uluslararası başarımıza imza atmıştı. Aynı yarışmada 1500 metre su üstü havuz etabında gümüş madalya kazanan Derin Toparlak, bu yıl Rusya’daki Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası’nda paletli yüzme büyüklerde tarihimizdeki ilk dünya şampiyonluğunu 1500 metre su üstü havuz etabında kazanmıştı. Toparlak, bu yıl paletli yüzme büyükler tarihimizdeki ilk dünya şampiyonluklarına hem havuz, hem de açık etabında iki kez imza atarak muhteşem bir performans ortaya koydu.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, “Gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Kolombiya’dan peş peşe muhteşem başarı haberleri alıyoruz. Milli sporcumuz Derin Toparlak, dünya şampiyonluğunun ardından Dünya üçüncülüğü başarısı ile bizleri, ülkemizi onurlandırdı. Kendisine, Milli Takım Anterönürümüz Canberk Babaoğlu’na, ailesine, spor kulübüne çok teşekkür ediyorum” dedi.

DHA

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Paletli Yüzmede Milli Sporcu DerinDünyü üçüncülüğü
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