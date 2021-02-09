Özer Hurmacı “Çağatay Ve Ben Atsam”..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Lig'in 20. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor'da kaptan Özer Hurmacı, maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bursaspor kaptanı Özer Hurmacı maç sonu yaptığı açıklamada “Maça maalesef istediğimiz gibi başlayamadık. Kendi hatalarımızdan 2 gol yedik ve sonra reaksiyon gösterebildik. Aslında bu bizim bu seneki simgemiz oldu. Pes etmeyen bir Bursaspor var her zaman. 2-1’i yakaladık daha sonra Çağatay‘ın volesi vardı gol olabilirdi. Benim ikinci yarı çok net bir pozisyonum vardı gol olabilirdi. Gençlerimiz hepsi birbirinden yetenekli ve üstüne koya koya gidiyorlar. Sezon başında söylemiştik, şampiyonluk hedefimiz olmayacak ama hepsinin gelişimi, yetenekleri açıkçası bizi umutlandırdı. İnşallah bu umudumuzda devam edecek. Dört maçın üçünü içeride oynayacağız. Hasta arkadaşlarımız var, inşallah bir an önce aramıza katılırlar. Onlarla birlikte ne yapıp ne edip sezon sonu play-off‘un içinde olacağız. Allah nasip ederse Bursaspor‘u Süper Lig‘e çıkaran kadronun içinde olacağız.” dedi.

Önce Bursaspor’a sonrada dünya futboluna.

Bursaspor‘daki gençlerin çok iyi bir gelişim sergilediğini söyleyen Özer Hurmacı “İnşallah hepsi önce Bursaspor‘a sonrada dünya futboluna, Bursaspor‘u tanıtırlar. Onların abisi olarak canı gönülden bunu istiyorum. Kulüplerine inşallah yüksek bonservis bedeli kazandırarak giderler. Sonuçta kulübümüzün maddi durumu ortada, bu sene veya bir dahaki sene bu takımı çıkarmamız gerekiyor. İnşallah bunu başarırız” dedi.