Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.524,30
ALTIN
966,78
DOLAR
17,59
STERLİN
21,11
EURO
17,97
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Çukurova Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Harran Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Harran Üniversitesi Öğretim üyesi...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu

Polonya’nın Krakow şehrinde devam eden Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda mücadele eden Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Fransa’yı 3-0 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:24
Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu

ANKARA (DHA)

Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda bugün yapılan Para Masa Tenisi müsabakalarında ülkemizi temsil eden Milli sporcular Ebru Acer, Lara Samsunlu ve Sümeyra Türk’ten oluşan Para Masa Tenisi Milli Takımı, final müsabakasında Fransayı 3-0 yenerek tarihinde bir ilki başardı.

B Grubunda mücadele eden Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, grup müsabakalarında İtalya’yı 3-0  ve Fransa’yı 3-1 yenerek grubunu lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi. Milliler Yarı Finalde A Grubunun ikincisi Portekiz ile karşılaşıp 3-0 yenerek finale yükseldi.

Finalde ise Grubunda 3-1 yendiği Fransa ile karşılaşan Türkiye Kadın Milli Takımı tarihinde bir ilki başararak Avrupa Yaz Oyunları Şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı.

Erkekler Takım müsabakasında ise Utku Caberoğlu, Bronz Madalya kazanarak Erkekler kategorisinde ilk madalyayı kazanmış oldu.

Bu sonuçlar ile Türkiye oyunlarda, 1 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya kazanmış oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Para Masa TenisiKadın Milli Takımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağaoğlu: Tarihi mıncıklamaya gerek yok
Ağaoğlu: Tarihi mıncıklamaya gerek yok
Joao Pedro, Fenerbahçe için İstanbul'da
Joao Pedro, Fenerbahçe için İstanbul'da
2022 TÜRKİYE - AFRİKA KUPASI’NDA FİNAL HEYECANI!
2022 TÜRKİYE - AFRİKA KUPASI’NDA FİNAL HEYECANI!
Okan Buruk: Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor
Okan Buruk: Her bölgede iki iyi oyuncumuzun olması gerekiyor
Joshua King: Bu formayla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum
Joshua King: Bu formayla maçlara çıkmak için sabırsızlanıyorum
Beşiktaş, Avusturya kampını noktaladı
Beşiktaş, Avusturya kampını noktaladı
Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçının hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Dinamo Kiev hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Dinamo Kiev hazırlıklarını sürdürdü
Sergio Oliveira: Şampiyonluklar kazanmak için geldim
Sergio Oliveira: Şampiyonluklar kazanmak için geldim

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول