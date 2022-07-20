Özel Sporcular Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu

ANKARA (DHA)

Virtüs Avrupa Yaz Oyunları'nda bugün yapılan Para Masa Tenisi müsabakalarında ülkemizi temsil eden Milli sporcular Ebru Acer, Lara Samsunlu ve Sümeyra Türk’ten oluşan Para Masa Tenisi Milli Takımı, final müsabakasında Fransayı 3-0 yenerek tarihinde bir ilki başardı.

B Grubunda mücadele eden Para Masa Tenisi Kadın Milli Takımı, grup müsabakalarında İtalya’yı 3-0 ve Fransa’yı 3-1 yenerek grubunu lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi. Milliler Yarı Finalde A Grubunun ikincisi Portekiz ile karşılaşıp 3-0 yenerek finale yükseldi.

Finalde ise Grubunda 3-1 yendiği Fransa ile karşılaşan Türkiye Kadın Milli Takımı tarihinde bir ilki başararak Avrupa Yaz Oyunları Şampiyonu olarak altın madalyayı kazandı.

Erkekler Takım müsabakasında ise Utku Caberoğlu, Bronz Madalya kazanarak Erkekler kategorisinde ilk madalyayı kazanmış oldu.

Bu sonuçlar ile Türkiye oyunlarda, 1 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplamda 12 madalya kazanmış oldu.