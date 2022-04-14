Otizmli ikizler dünya şampiyonası için 145 gündür aralıksız kayak yapıyor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Gençlik Spor Kulübü'nün lisanslı kayak sporcuları olan ikizler, kayak antrenörleri Önder Türkmen ve Murat Türkmen eşliğinde günde 4 saat kayak yapıyor. Denizden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 rakımında kayan Bingül kardeşler, sezonun bitmesine rağmen çalışarak güçlerine güç katıyor. Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden emekli mühendis Nesrin Kaya Bingül çiftinin çocukları olan Aliye Zeynep ve Muhsin Murat Bingül, 2 yıldır pandemi nedeniyle ertelenen 2023'te yapılması planlanan Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Palandöken'de Alp disiplini dalında düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda pist açıcı görevi verilen otizmli ikizlerden Aliye Zeynep Bingül, 10 Ocak'ta Palandöken'de düzenlenen U-18 kadınlar İl birinciliği yarışmasında normal sporcularla yarışarak birinciliği etti. İkizi Murat Bingül de U-18'de 6'ncı oldu. Bingül kardeşlerin Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra, Avrupa 4'üncülüğü ve dünya 5'inciliği var. İkizler ayrıca jimnastikte de son 6 yılın Türkiye şampiyonu ve ayrıca dünyada 'gelecek vadeden sporcular' olarak seçildi.

Sezonun bittiği Palandöken'de Zeynep ve Murat ile birlikte gece- gündüz demeden şampiyonaya hazırlandıklarını söyleyen antrenör Murat Türkmen, şunları söyledi:

"Murat ile Zeynep’in 3 senedir antrenörlüğünü yapıyorum. Özel sporcularımızı dünya şampiyonasına hazırlıyoruz. Palandöken’de yaklaşık 145 gündür her gün günde 4 saat kayakla kayıyoruz. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nde yoğun bir antrenman yapıyoruz. Zeynep geçtiğimiz yıl normal sporcularla yarışarak birinci oldu. Bu sene de aynı şekilde birinciliği elde etti. Murat da 6'ncı oldu. Her ikisi de Palandöken'de yapılan yarışmalar öncesi pist açıcı olarak görev alıyor. İki yıldır pandemi nedeniyle ertelenen 'Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası' 2023 yılında yapılacak. İkizlerimizin buradan altın madalya ile döneceğine inanıyoruz çünkü ikisi de muhteşem bir kayakçı."

İkizler şampiyon olacaklarını söylerken babaları Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, 'Meleklerim' dediği otizmli çocukları ile gurur duyduğunu söyledi.