AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kamp yapan Ampute Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Dünyada ampute futbol bizden sorulur. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. 10 ülke arasında şampiyon olduk, şimdi 16 ülke arasında başarımızın tesadüf olmadığını göstermek ve o çıtayı yükseltmek için çalışıyoruz" dedi.



Ampute Milli Futbol Takımı, Afyonkarahisar'da kampa girdi. 3- 14 Temmuz tarihleri arasında kentteki bir termal otelde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in misafiri olarak kalacak Ampute Futbol Milli Takımı, 6 teknik ekip ve 25 sporcuyla Kocatepe Spor Kompleksi'nde antrenmanlarına başladı.



Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Avrupa Şampiyonası'nın devam ettiğini belirterek, "Biz ülke olarak erken elendik, gruplardan çıkamadık. Herkesin gözü bizim üzerimizde. Bizim başarılı olmamız lazım. 'Bizim Çocuklar' dediler, biz de kendi aramızda gazi olarak, 'Bizim Aslanlar' diyoruz. Çok istedik başarılı olalım diye çok iyi bir jenerasyonumuz vardı ama olmadı" dedi.



Teknik direktör Osman Çakmak, "Dünyada ampute futbol bizden sorulur. Biz bunu yakalayabilmemiz için önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. 10 ülke arasında şampiyon olduk, şimdi 16 ülke arasında başarımızın tesadüf olmadığını ve o çıtayı yükseltmemiz için çalışıyoruz. Arkadaşlara şu cümleyi söyledim; kimsede olmayan sizde var. İstek, azim, coşku, heyecan, duygu ve inanç. Herkeste inanç vardır ama diğer saydıklarım hırs ve azim herkeste olmuyor. Bunun için sizde olduğu için Türk halkı her zaman bakış açısı ve düşüncesi iyidir. En büyük desteği Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Spor Bakanlığımız ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonumuz ve TFF'den aldık. Eylül ayında Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın ne kadar önemli olduğunun onlar da farkında biz de farkındayız. 83 milyona şu zor günlerinde sağlık çalışanlarımız bize destek oldular biz de şimdi onları mutlu etmek için ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için gece- gündüz çalışmak zorundayız. Başarılı olmak zorundayız" diye konuştu.



'DÜNYA KUPASI'NI ALIP YOLUMUZDA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'



Bugün doğum günü olan ve 24 yaşına basan milli takım oyuncusu Ömer Güleryüz de Afyonkarahisar'ın havasının güzel ve antrenmana uygun olduğunu söyledi. Güleryüz, şöyle konuştu:



"Toplam 11 günlük bir kampımız var. Akabinde kamplarımız devam edecek. Toplamda 4 kampla Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Takımızı iyi, 'Ampute futbol dünyada Türkiye'den sorulur' sloganıyla çıktığımız bu yolda 2017'de elde ettiğimiz Avrupa Şampiyonası başarısını ikinci kez tekrarlamak istiyoruz. Bunun bir tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz. 2022'de Türkiye'de düzenlenecek olan hedefimiz olan dünya kupasını alıp yolumuzda devam etmek istiyoruz. Tabii ki hedefimiz öncelikle Avrupa Şampiyonası elimizde apoleti bırakmak istemiyoruz. Eylül ayında düzenlenecek turnuvada tekrar şampiyon olup ülkemize dönmek istiyoruz."