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Önal: Tılsım çözüldü

GZT Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “Tılsım çözüldü, artık rüzgarı arkamıza aldık” dedi.

28 Kasım 2021 Pazar 17:28
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Önal: Tılsım çözüldü

Önal, yaptığı açıklamada, İstanbul’a kazanmaya gittiklerini ve rakipleri karşısında oynadıkları kontrollü oyun sonrasında 3 puanı alarak sahadan ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar disiplinli bir oyun sergilediklerini, bunun karşılığını da aldıklarını ifade eden Önal, “Ligin başından beri zaten iyi oynayan bir takımımız vardı fakat oynadığımız oyunu skora yansıtamıyorduk. Bunu bilerek durumu tersine çevirmek ve rakibimizi yenmek için sahaya çıktık. Disiplinli bir oyun sonrasında oyuncuların verdiği büyük emekle birlikte rakibimizi yenmeyi başardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Artık tılsım çözüldü ve rüzgarı arkamıza aldık. Bundan sonra da aynı disiplin içinde galibiyetlere devam edeceğiz. İstanbul’da kazanan biz olduk şimdi önümüzdeki maçlara hazırlanacağız” diye konuştu.

Önal, Beşiktaş kalecisi Mert’in sakatlandığı pozisyonda atılan golle ilgili de “Mücadelenin heyecanıyla oyuncumuz bu durumu farkedemedi. Biz de atma diye bağırdık ama o anın heyecanı diyebiliriz. Zaten oyuncularımız da gol sonrası büyük üzüntü yaşadı. Her şeye rağmen kazanan biz olduk. Galibiyet tüm camiamıza hayırlı olsun” ifadesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GZT GiresunsporHalil İbrahim Önal
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