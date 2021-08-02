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Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a coşkulu karşılama

02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:30
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Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a coşkulu karşılama

İSTANBUL - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel branşında İtalyan rakibini yenerek olimpiyat şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz, yurda döndü. Altın madalyalı sporcu İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Olimpiyatlarda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz, Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 05.00'da Tokyo'dan İstanbul'a geldi. Milli sporcu İstanbul Havalimanı'nda Türk bayrakları ve çiçeklerle 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganlarıyla karşılandı. Mete Gazoz, kendisini karşılamaya gelen minik sporcularla kendine has olan sevinci ile gazetecilere poz verdi.  Altın madalyalı milli sporcuyu havalimanında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve sporcular karşıladı. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan milli sporcu, "Bütün küçük kardeşlerim geldi, bu ana tanıklık ettiler. Benim için boynumdaki altın madalyadan ziyade, küçük kardeşlerime örnek olabilmek benim için daha önemli. Orada aslında o oku bir defa atmış gibi gözüküyorum. Ben o oku 5 yıl boyunca belki de yüz binlerce, milyonlarca kez attım. Her defasında gece yattığım zaman kafamda kurduğum oydu. Finale çıkıyorum ve son oku atmam gerekiyor. Ben o anı hep hayal ettim ve başardım, çok mutluyum" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mete GazozOlimpiyat şampiyonuMilli Okçu
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