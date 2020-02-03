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Olimpik Tekvando Takımı, Dubai'de şampiyon

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Kadın Tekvando Milli Takımı, Fujairah Açık Tekvando Turnuvası’nda 4 altın ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Olimpik Tekvando Takımı, Dubai'de şampiyon

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Kadın Tekvando Milli Takımı, Fujairah Açık Tekvando Turnuvası’nda 4 altın ve 1 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

03 Şubat 2020 Pazartesi 10:57
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Olimpik Tekvando Takımı, Dubai'de şampiyon

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na tam kadro katılmayı garantileyerek tarihi bir başarıya imza atan kadın tekvandocular, 2020 yılına fırtına gibi başladı. Yılın ilk uluslararası organizasyonu için Dubai’ye giden milli tekvandocular, burayı boş geçmedi. Türkiye, 5 sporcuyla katıldığı turnuvayı 4 altın ve 1 bronz madalya ile tamamladı. G2 statüsündeki önemli turnuvada dünyanın önemli isimleri mücadele ederken, Tokyo’da ülkemizi temsil edecek sporcular, başarılı sonuçlarıyla göz doldurdu.

Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar Askari ve +67 kiloda Nafia Kuş altın madalya kazanarak kürsünün en üst basamağına çıktı. 53 kiloda Zeliha Ağrıs da bronz madalya elde etti. Bu sonuçlarla olimpik takımımız takım halinde zirveye çıktı.

ŞAHİN: 2020’YE İYİ BAŞLADIK, İYİ DEVAM EDECEK

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, çok önemli olan 2020 yılına harika bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Başkan Şahin, "Bildiğiniz gibi 2020 olimpiyat senesi. 4 yıllık emeklerin toplanacağı bir yıl. Olimpik takımımız 2020’ye çok iyi bir giriş yaptı. Olimpiyatlara hazırlanan sporcularımız 4 altın ve 1 bronz madalya ile ne kadar iddialı olduklarını bir kez daha gösterdiler. 2020’ye iyi başladık, iyi devam edecek. En büyük hedefimiz Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Olimpik Tekvando TakımıDubaiTokyo Olimpiyat Oyunları
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