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Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kazakistan yolcusu 

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıklarına devam ediyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 16:10
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Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, Kazakistan yolcusu 

Kadın Boks Milli Takımı 11-24 Aralık 2020 tarihleri arasında Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da, Kazakistan Kadın Boks Milli Takımı ile ikili kamp yapacak. Milli takım bugün Kazakistan'a hareket edecek.

Nisan ayında yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları için hazırlıkları yakından takip ettiğini belirten Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Kadın Boks Milli Takımımız 2019 yılında büyük başarılar elde etti. Bugün ikili kamp için Kazakistan'a gidecek olan Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'nda hedefimiz, 2021 Nisan ayında yapılacak olan Avrupa kota müsabakalarına ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Londra'dan olimpiyat kotaları ile dönmek" dedi.

Olimpik Kadın Boks Milli Takım Kafilesi:

Cahit Süme (Teknik Direktör), Nazım Yiğit (Antrenör), Songül Uçar (Masöz)

Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Hatice Akbaş (57 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı
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