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Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Bulgaristan yolcusu

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıklarına devam ediyor.

18 Ekim 2020 Pazar 12:13
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Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Bulgaristan yolcusu

Dünya sıralamasında ilk üç içinde bulunan Kadın Boks milli takımı 20-24 Ekim 2020 tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak olan Uluslararası Balkan Boks Turnuvası'nda ringe çıkacak. 20 Ekim Salı günü ilk tur müsabakalarıyla başlayacak turnuvada final müsabakaları 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Turnuva hazırlıklarını Ankara TOHM'da tamamlayan Kadın Boks Milli Takımı, yarın Bulgaristan'a hareket edecek.

Olimpik Milli Takım hazırlıklarını yakından takip ettiğini belirten Federasyon Başkan Eyüp Gözgeç, ''Olimpik Kadınlar Boks Milli Takımımız önce Trabzon'da İngiltere Olimpik Kadınlar Boks Milli Takımıyla daha sonra Ankara TOHM'da iki verimli kamp dönemi geçirdi. Hedefimiz bu tarz turnuvalara katılarak sporcularımızın maç eksiğini kapatmak ve sporcularımızı Olimpiyat Kota Müsabakalarına en iyi şekilde hazırlanmasını sağlamak'' dedi.

MİLLİ TAKIM KAFİLESİ

Antrenörler: Cahit Süme (Teknik Direktör), Muhammed Ali Kolu (Antrenör), İshak Tiryaki (Antrenör), Nazım Yiğit (Antrenör)

Sporcular: Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Esra Yıldız (60 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kadın Boks Milli TakımıBulgaristan
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