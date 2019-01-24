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Okan Buruk: "Önümüzdeki 2 hafta çok kritik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu galibiyetlerin önem kazanması için devamını getirmemiz gerekiyor. Bu hafta sonu Akhisarspor ile oynayacağız, bir sonraki hafta Erzurum'a gideceğiz. Önümüzdeki 2 hafta bizim için çok kritik" dedi.

Okan Buruk: "Önümüzdeki 2 hafta çok kritik"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu galibiyetlerin önem kazanması için devamını getirmemiz gerekiyor. Bu hafta sonu Akhisarspor ile oynayacağız, bir sonraki hafta Erzurum'a gideceğiz. Önümüzdeki 2 hafta bizim için çok kritik" dedi.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:52
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Okan Buruk: "Önümüzdeki 2 hafta çok kritik"

RİZE - Süper Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Akhisarspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da, hazırlıklar devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antreman öncesi basın mensupları ile bir araya gelen teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa maçında galip gelmelerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Rakiplerinin hücumda etkili olmasına karşın iyi savunma yaptıklarını söyleyen Buruk, "1-0'dan sonra ikinci golü bulsaydık oyun bizim açımızdan daha rahat bir hale gelecekti. Günün sonunda savaşarak, mücadele ederek ve taktiksel anlamda iyi şeyler yaparak kazandığımız bir maç oldu. Bu galibiyet bizi çok sevindirdi" diye konuştu.

"KÜME DÜŞME HATTININ ÜZERİNE ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Kasımpaşa maçında kazanılan 3 puanın daha fazla anlam kazanması için Akhisarspor maçından da galibiyet almaları gerektiğini söyleyen Buruk, "Bu galibiyetlerin önem kazanması için devamını getirmemiz gerekiyor. Bu hafta sonu Akhisarspor ile oynayacağız, bir sonraki hafta Erzurum'a gideceğiz. Önümüzdeki iki hafta bizim için çok kritik. Bu iki haftada üstümüzdeki takımlarla oynayacağız. Bir an önce küme düşme hattının üzerine çıkmak istiyoruz. Tüm amacımız, gayretimiz ve isteğimiz bunu başarmak. Akhisarspor maçında doğru, istekli ve akıllı bir şekilde oynamamız gerekiyor. Seyircimizin de büyük bir desteği olacağını düşünüyoruz. Kendi sahamızda kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTİRDİK"

Takıma destek verecek ve katkı sağlayacak önemli futbolcuları transfer ettiklerini belirten Buruk, "Transferleri büyük ölçüde bitirdik. Transfer sezonu kapanana kadar bir şey yapar mıyız diye şu an için bir düşüncemiz yok. Durumu tekrar gözden geçirebiliriz. Özellikle savunma ve orta sahamızı güçlendirdik. Hücum hattında bize destek verecek önemli oyuncuları kadromuza kattık. İyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Rizespor'a iyi futbolcular kazandırdık. Futbolculuklarının yanında iyi ve düzgün karakterli oyuncular aldık. Bu anlamda bize destek veren, isteklerimizi yerine getiren başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. İyi ve alternatifli bir takım olacağız. Oyuncular arasında güzel bir rekabet yaşanacak ve inşallah Rizespor bundan fayda sağlayacak" şeklinde konuştu.

"GELİŞMELER YAŞANACAKTIR"

Takımdan ayrılacak futbolcuların olacağını da aktaran Buruk, şunları söyledi: "Belirlediğimiz, konuştuğumuz ve kendilerine kulüp aramalarını söylediğimiz oyuncular var. Onlarla ilgili birkaç gün içerisinde gelişmeler yaşanacaktır. Bizde şans bulayan oyuncular inşallah kendilerine yeni bir takım bulup futbol hayatlarına devam edecekler. Çok sevdiğimiz, değerli 3 Türk futbolcumuz aramızdan ayrıldı. Onlardan yarattığımız bütçe ile yerlerine transferler yaptık. Bu durum mali açıdan elimizi kolaylaştırdı" 

"ONLARIN VARLIĞI BİZE GÜÇ KATIYOR"

Akhisarspor maçında taraftarların stadyumu dolduracağına inandığını kaydeden Buruk, "Geçen hafta kazandık, iyi transferler yaptık. Yönetimimiz elinden ne geliyorsa yapıyor. Rizespor'u seven herkes bu takıma maddi ve manevi destek veriyor. Bizde saha içerisinde doğruları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah taraftarımız da pazar günü stadı doldurup, 90 dakika bize destek verir. İstanbul'da çok güzel bir ortam var. Oraya gelen taraftarlar bize zaman zaman kendi sahamızda oynadığımızı hissettirdi. Onların varlığı bize güç katıyor" diyerek açıklamalarını tamamladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Okan BurukÇaykur Rizespor
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