Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye...
Akıncı: Türkiye’nin acısını paylaşıyorum
Akıncı: Türkiye’nin acısını paylaşıyorum
İzmir'de göçmen hareketliliği
İzmir'de göçmen hareketliliği
Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı
Tuzla'da çarpışan gemiler yan yattı
Mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladı
Mülteciler Ayvacık kıyılarına gelmeye başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmesinde ilk maçta deplasmanda rakibine 3-1’lik skorla mağlup olan İstanbul Başakşehir, rövanş mücadelesinde evinde ağırladığı Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u 4-1’lik skorla mağlup etti.

28 Şubat 2020 Cuma 09:47
0 Okunma
Okan Buruk: Galibiyeti Mehmetçiğimize hediye ediyoruz

Mücadele sonunda teknik direktör Okan Buruk turu ve mücadeleyi değerlendirdi.

"GALİBİYETİ MEHMETÇİĞİMİZE HEDİYE EDİYORUZ"

İlk maçın ardından iyi bir oyun oynadıklarını belirten Buruk, “İlk maçtaki 3-1’lik mağlubiyetten sonra maça çıkarken elimizden gelenin daha fazlasını yaptık. 120 dakikanın büyük bölümünde üstündük, bir çok gol attık. Uzatma dakikalarında bile maça inanan, turu geçileceğine inanan Başakşehir vardı. Günün sonunda 4-1’lik galibiyet aldık. Bizim tarihi, Türk futbolu için de önemli bir gün. Ülke puanını yukarı çekmemiz önemliydi. Çok mutluyuz. Bir yanda da şehit haberleriyle sevincimiz yarım kaldı. Başımız sağ olsun galibiyet Mehmetçiğimize hediye ediyoruz” diye konuştu.

"İKİ KULVARDA DA GİDECEĞİZ"

Üst üste maç oynamanın sorun olmayacağını söyleyen Buruk, “Üç gün önce maç oynamış bir takım olarak bugün 120 dakikayı çıkardık. 3 gün sonra maç oynamak zor değil. Doğru yenilenirse oyuncu 3 gün sonra maça rahat çıkılır. İki kulvarda da gideceğiz. Hem Avrupa, hem de ligi beraber götürmeye çalışacağız” dedi.

"TUR TUR İLERLEMEK İSTİYORUZ"

Önlerine tur tur bakacaklarını dile getiren Buruk, “Öncelikle tur tur ilerlemek istiyoruz. Bir sonraki turda kimle karşılaşacağımızı bilemiyoruz ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çeyrek finale kalmak için uğraşacağız. Hem kendimizi hem de ülkemiz için daha yukarılara gitmek istiyoruz. Psikolojik anlamda bu maçlar bizi ve Türkiye’yi güçlendiriyor. Hangi takımla eşleşebileceğimiz önemli. Tur tur giderek en iyisini yapmak istiyoruz. Hangi takımla eşleşeceğimiz de önemli” açıklamasında bulundu.

"İYİ OLAN TARAF BİZDİK"

Rakibi iyi analiz ettiklerini belirten Buruk, “Tabii ki çalışmalar taptık. Alan savunması yapan bir takımdı. 1’inci direkte rakiplere vurduran bir takımdı. 3’üncü golü de paslaşmadan bulduk. İlk maçta rakip çok iyiydi ama bugün de iyi olan taraf bizdik. Rakip kendi sahasında iyi ama deplasmanda o kadar iyi olmayan bir takımdı. Bu da bir doneydi. Bugün gol anlamında iyi vuruşlar yaptık ve önemli bir takımı elemiş olduk” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiMedipol BaşakşehirOkan BurukSporting Lizbon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürdü
Gökhan İnler: Tur atlamak istiyoruz
Gökhan İnler: Tur atlamak istiyoruz
Trabzonspor’da teknik heyetten ‘doğru pozisyon’ uyarısı
Trabzonspor’da teknik heyetten ‘doğru pozisyon’ uyarısı
Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat öncesi büyük destek
Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat öncesi büyük destek
Denizlispor'da Rodallega yine sustu
Denizlispor'da Rodallega yine sustu
Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
İstanbul Başakşehir-Sporting CP maçına İspanyol hakem
İstanbul Başakşehir-Sporting CP maçına İspanyol hakem
Türk futbol severlere Neymar ile Brezilya'da tanışma şansı
Türk futbol severlere Neymar ile Brezilya'da tanışma şansı
Trabzonspor’da forma savaşı takıma olumlu yansıyor
Trabzonspor’da forma savaşı takıma olumlu yansıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı