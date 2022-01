Oğuz Aydın, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı

ANKARA - Türkiye Su Topu Federasyonu başkan adayı Oğuz Aydın, 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulda göreve talip olduğunu belirterek ‘’Artık değişim zamanı, diyoruz ki yenilikçi, dinamik, ilkeli, katılımcı ve hakkaniyetli bir yönetim olarak bu göreve talip olduğumuzu bildirmek istiyorum’’ dedi.

Türkiye Su Topu Federasyonu başkan adayı Oğuz Aydın, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde (TSYD) düzenlenen basın toplantısında 29 Ocak Cumartesi düzenlenecek olan olağan kongrede göreve talip olduğunu söyledi. Artık değişim zamanı olduğunu belirten Oğuz Aydın, ‘’Diyoruz ki yenilikçi, dinamik, ilkeli, katılımcı ve hakkaniyetli bir yönetim olarak bu göreve talip olduğumuzu bildirmek istiyorum. Bugüne kadar ki olan bilgi, birikimimiz, tecrübemiz, ziyadesiyle ekibimiz bu işleri, ben değil biz ilkesiyle yaparak federasyonu mevcut durumundan çok daha yüksek seviyelere çıkaracağının heyecanını yaşamaktayız. Makamlar insanlara göre değil, insanlar makamlara şeref kazandırır sözüyle baktığımızda, çalışmalarımızı her geçen gün daha yükseğe nasıl getirebileceğimizi bu görev bize verildiğinde ekip olarak çok daha yüksek seviyelere taşımanın gururunu hep birlikte yaşatacağız. Aksi halde sistemin kendisini, bütün olarak yaptığı işlerin aynısını yapıyor olmak bizim için çok önem arz etmiyor. Çok daha farklı, çok daha vizyoner bir yapıyla ileriye doğru götüreceğiz’’ dedi.

Göreve geldiklerinde izleyecekleri yolu anlatan başkan adayı Oğuz Aydın, ’’Öncelikli olarak sözde değil özde bir anlayışla her konuda ortak bir akılla bu camiaya hizmet edeceğiz. Federasyonumuzun çatısı altında yer alan tüm branşların aktif ve katılımcı olmasını sağlayacağız. Kurullarımızda kadınlara çok yer vereceğiz. Güzel ülkemizin yedi bölgesinde temsilcilikler oluşturacağız. Bu temsilciliklerle her ilde bugüne kadar Bakanlığımızın yapmış olduğu tesislerde havuzda olan yerlerde birçok branşımızın aktif hale getirilmesine sağlayarak, su altını duyulur hale getireceğiz. Kuracağımız bölge ofislerimizle federasyonumuz arasında güçlü bir bağ oluşturarak anında hizmeti, çözüm odaklı olarak yapacağız. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere diğer illerde tesis açmaya, yönetim olarak yerinde hizmet vermeye özen göstereceğiz. Kulüplerimize ayni ve nakdi yardımlar sağlayarak düzenleyeceğimiz protokollerle muhalefetin iltifatsız kalmayacağı, basmakalıp bir mektupla yazı yazarak değil güçlü ödül yönetmeliğini hayata geçirip başarılı olan sporculara, kulüplere, antrenörlere gereken ödülleri vereceğiz. Sporcularımızın her geçen gün sayısını arttırarak ve sponsorluk gelirlerini de arttırdığımızda bu branşların çok daha iyi bir altyapısının olacağını düşünüyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızın uluslararası platformda gündeme göndere çekilmesi İstiklal Marşı'mızın coşkuyla olunması adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu noktada teknik kadroları oluştururken emek ve başarıyı kıstas olarak ele alacağız. Dijital altyapıyı oluşturacağız. Artık dalışla ilgili antrenörlük eğitimlerimizle ilgili, can kurtaranlık ile ilgili birçok dokümantasyonu artık dijital hale ve federasyonumuzun uygulamalarını da yaparak insanlara daha iyi hizmet sunacağız. Geleneksel ve sosyal medyada branşlarımızın ve faaliyetlerimizin tanıtımı adına medya kuruluşlarıyla sürekli dirsek temasında olacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kamu kurum kuruluşlarıyla ikili diyaloglarımızı aktif bir şekilde kendimizi çok iyi ifadeyle tanıtarak faaliyetlerimize devam edeceğiz’’ diye konuştu.



Yerel yönetimlerle yakın temas halinde olacaklarını söyleyen Aydın, ‘’Örneğin 10 ilimizde su kayağı tesisi var. Ama bir tane Türkiye Şampiyonası yapılmamış, bir defa milli takım seçilmemiş, kadınlarımızı milli takımı seçmiyoruz. Hokeyde kadınlarımızın milli takımını seçmiyoruz. Yani bugün su altı hokeyinde Dünya ve Avrupa şampiyonluğunda kadınlar, üçüncülüğünden artık uluslararası yarışlara gitmez hale gelmiş. O yüzden 112'lerden 82'kere düşmüş olan kulüp sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bugün Mardin'de 14 tane havuz var. Van'da hem Van Gölü'nde yapabileceğiniz branşlar var, hem de 50 metrelik olimpik havuz var. Aynı anda su oyunlarını yapmanız mümkün. Hatalar, yanlışlar, eksiklikler derken çok zaman kaybettik. Bu noktalardan sonra, kaybedecek bir dakikamız bile yok. Artık değişim zamanı, artık birlik, beraberlik zamanı, üretme zamanı; yenilikçi, lider, ilkeli ve hakkaniyetle kurallarına uygun olarak’’ dedi.